Zidane, Real Madrid'de galibiyetle başladı

Zinedine Zidane'ın teknik direktör olarak ilk kez sahaya çıktığı maçta Real Madrid, Deportivo'y 5-0 mağlup etti

Deportivo karşısında karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir futbol oynayan Real Madrid'in gollerini hat-trick yapan Gareth Bale (dk.22, dk.49 ve dk.63) ve Karim Benzema (dk.15 ve dk.91) kaydetti. Real Madrid'in yeni teknik direktörü Zinadine Zidane takımın başında çıktığı ilk maçta galibiyet almayı başardı. İspanyol basını, Zidane'ın gelişinin hemen takımda hissedildiğini savundu.

Real Madrid, aldığı farklı galibiyetle puanını 40'a çıkartarak, sezonun ilk yarısını 3. sırada bitirdi. Deportivo ise 27 puanla 9. sıraya geriledi.