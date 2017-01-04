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Spor

Zidane: Pepe, Morata ve Rodriguez takımda kalacak

Zinedine Zidane, Çin'e gideceği iddia edilen Pepe'nin ayrılacağına inanmadığını söyledi

04 Ocak 2017 13:08

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane; James Rodriguez, Pepe ve Alvaro Morata'nın, takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımdan ayrılacağı iddia edilen futbolcular hakkında konuştu.

James Rodriguez, Pepe ve Morata'nın kulüpteki geleceklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Zidane, üç oyuncunun da eflatun-beyazlı formayı giymeye devam edeceğini ifade etti.

ntvspor'un haberine göre; sezonun ilk bölümünde çok fazla şans bulamadığı gerekçesiyle Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan James Rodriguez ile bir araya geldiğini belirten Fransız çalıştırıcı "Oynamadığında üzgün olmasını anlayışla karşılayabiliyorum. Oturup konuştuk. Dünyanın en iyi kulübünde forma giymeye devam etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

İspanyol basınında Çin kulübü Hebei China Fortune'a transfer olacağı şeklinde haberler çıkan Pepe'nin durumuna da değinen Zidane, 33 yaşındaki savunma oyuncusunun takımda kalacağına inandığını belirtti.

Ligin ilk yarısında düzenli olarak forma giyemeyen Alvaro Morata'nın da İtalyan takımlarıyla transfer görüşmesi yaptığı iddialar hakkında da konuşan Zidane, çıkan söylentilere kulak asmadığını dile getirdi.

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Real MadridZinedine ZidaneJames RodriguezPepeAlvaro Morata

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