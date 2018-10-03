Zidane için Juventus iddiası

İsmi Manchester United ile anılan Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'nın hedefinin Kırmızı Şeytanlar değil Juventus olduğu iddia edildi.

Manchester United'ın sezona kötü başlamasının ardından menajer Jose Mourinho üzerinde kara bulutlar dolanmaya devam ediyor. İngiliz basını Mourinho'nun yerine Zinedine Zidane'ın geleceğini iddia etti. The Sun gazetesi iddiasını daha da ileri götürdü ve Fransız teknik adamın Jose Mourinho ile telefonda bile konuştuğunu okuyucularına duyurdu.

Mourinho bu iddiayı yalanlarken, Fransız basını Zidane'ın Juventus'u istediğini yazdı. Le Parisien gazetesi Real Madrid'den sürpriz bir şekilde ayrılan 46 yaşındaki teknik adamın Juventus'ta çalışmak istediğini duyurdu. Habere göre Zidane, sezon ortasında Manchester United'ın başına geçmesinin ününe zarar vereceğini düşünerek Juventus'u bir numaralı hedefi olarak belirledi. Juve ile 2 İtalya Ligi ve 1 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Zidane'a İtalyan ekibi de olumlu bakıyor.

Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'ndan eski arkadaşı Christophe Dugarry de Zidane'ın İngiltere'ye gitmeyeceğini iddia etti. Zidane'ın Mourinho'yu aradığı iddialarını da yalanlayan Dugarry, "İkisinin arası iyi değil. Onu neden arasın ki. Şimdi tatilde ve Manchester'a gitmeyecek" diye konuştu.

Real Madrid'den sürpriz bir şekilde istifa eden Zinedine Zidane, Eflatun Beyazlılar ile 3 Şampiyonlar Ligi ve 1 İspanya Ligi şampiyonluğu kazanmıştı.