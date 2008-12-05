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Spor

Zidane günah çıkardı

Zinedine Zidane, kariyerine son vermesinin üzerinden iki yıl geçtikten sonra ilginç açıklamalarda bulundu.

05 Aralık 2008 02:00


Dünya futbolunun en önemli isimlerinden Zinedine Zidane, kariyerine son vermesinin üzerinden iki yıl geçtikten sonra ilginç açıklamalarda bulundu. 2006 Dünya Kupası finalinde, Marco Materazzi'ye kafa atmaması gerektiğini söyleyen Zidane, Juventus'ta oynarken doping maddesi kullandığını da kabul etti.

Ünlü Fransız futbolcu Zinedine Zidane, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, kariyerine 2006 Dünya Kupası finalinde kırmızı kart görerek son verdiği için pişman olduğunu söyledi.

İtalyan futbolcu Marco Materazzi'ye ne olursa olsun kafa atmaması gerektiğini söyleyen Zidane, "Soyunma odasına gittiğimde içimde büyük bir boşluk vardı. Kariyerimi son derece üzücü bir şekilde noktaladım" ifadelerini kullandı.

Olay sırasında annesinin hastanede yatmasının, hareketini haklı çıkarmayacağını vurgulayan Zidane, bununla birlikte, "Hareketim doğru değildi, ancak hakarete uğramıştım. Beni kışkırtan kişinin de cezalandırılması gerekiyordu. Ancak adaletsiz bir karar alındı" diye konuştu.

Zidane, Juventus forması giyerken bugün doping kabul edilen bir madde kullandığını da itiraf etti.

Keratin kullandığını söyleyen ünlü futbolcu, "Keratin Fransa'da yasak olmasına karşın, İtalya'da henüz yasaklanmamıştı. Bu yüzden ben de kullandım. Zararlı olduğuna inanmıyorum" dedi.

Zidane, şu anda teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini, ancak 10 yıl sonra bu konuyu düşünebileceğini belirtti.

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