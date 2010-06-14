Zidane, Fransa'yı yerden yere vurdu

T24 - Fransa'nın efsane oyuncusu Zinedine Zidane, 2010 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Uruguay ile 0-0 berabere kalan Fransa Milli Takımı'nı yerden yere vurdu.





Zidane, "Canal +"ya yaptığı açıklamada, milli takımın başındaki Raymond Domeneceh için ''teknik direktör değil'' ifadesini kullandı.





Milli takımdaki oyuncuları da sert dille eleştiren Zidane, futbolcuların egolarını bir kenara bırakmaları ve sorumluluk almaları gerektiğini söyledi.





Zidane, Fransa'nın takım oyunu oynayamadığını, gelecek için fazla iyimser olmadığını da belirtti.





