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Spor

Zidane, Fransa'yı yerden yere vurdu

Zidane, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Uruguay ile 0-0 berabere kalan Fransa'yı yerden yere vurdu.

14 Haziran 2010 03:00

T24 - Fransa'nın efsane oyuncusu Zinedine Zidane, 2010 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Uruguay ile 0-0 berabere kalan Fransa Milli Takımı'nı yerden yere vurdu.


Zidane, "Canal +"ya yaptığı açıklamada, milli takımın başındaki Raymond Domeneceh için ''teknik direktör değil'' ifadesini kullandı.


Milli takımdaki oyuncuları da sert dille eleştiren Zidane, futbolcuların egolarını bir kenara bırakmaları ve sorumluluk almaları gerektiğini söyledi.


Zidane, Fransa'nın takım oyunu oynayamadığını, gelecek için fazla iyimser olmadığını da belirtti.


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