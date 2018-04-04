Zidane: Benim golüm daha güzeldi

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, 3-0'lık Juventus maçının ardından Bayer Leverkusen'e attığı golle Ronaldo'nun müthiş röveşatasını kıyasladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus'u deplasmanda 3-0'lık skorla deviren Real Madrid'de Teknik Direktör Zinedine Zidane karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mediaset Premium'a konuşan Fransız teknik adam, "Juventus'a kendi sahasında üç gol atmak kolay değil. Harika bir performans sergiledik ama rakibimiz de iyiydi. Bizi fazlasıyla baskı altına alıp pozisyonlar buldular ama gol yollarına bitirici olan taraf bizdik. Juventus bu geceki sonuçtan elbette mutlu değil. Ama her zaman kalbimde olan bir kulüp." dedi.

"Ronaldo herkesten farklı"

Cristiano Ronaldo'dan da övgü dolu sözlerle bahseden Zidane, şöyle devam etti: "Farklı bir oyuncu. Herkesten farklı ve Şampiyonlar Ligi'nde sıradışı bir arzuya sahip oluyor. Röveşata golü muhteşemdi. Attığı golden çok daha kolay iki pozisyonu kaçırdı ama futbol da böyle bir oyun."

"Benim golüm daha güzeldi!"

Zidane, kendisinin Real Madrid forması altında Şampiyonlar Ligi finalinde Bayer Leverkusen'e attığı unutulmaz golle Ronaldo'nun Juventus'a attığı röveşata golü arasında bir seçim yapması istenince, şu yanıtı verdi: "Benimki! Tabii ki benimki daha güzeldi!"