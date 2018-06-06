Zidane, astronomik teklife 'Evet' dedi; yıllık 50 milyon Euro!

Real Madrid ile yollarını ayırarak şaşkınlık yaratan teknik direktör Zinedine Zidane, Katar'ın yaptığı astronomik teklifi kabul etti. Fransız teknik direktör, 2022 Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başında olacak.

4 yıllık sözleşmeye imza atan Zidane senelik 50 milyon Euro'dan toplamda 200 milyon Euro, yani 1 Milyar 77 Milyon 60 Bin liranın sahibi olacak.

2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda takımın başında olması için senelik 50 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme teklif eden Katar Fransız teknik direktör ile el sıkıştı.

Yeni takımında toplamda 200 milyon Euro (1 Milyar 77 Milyon 60 Bin lira) gelir elde edecek Zidane, bu anlaşmayla yeni bir rekorun sahibi oldu. Tüm dünyanın ağzını açık bırakan imza sonrası Zidane yıllık 26 milyon Euro kazanan Mourinho’nun rekorunu kırmış olacak.