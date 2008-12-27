

F.Bahçe'nin yıldızı Roberto Carlos'tan ülkesindeki Globo Esporte'ye şok açıklamalar.



Carlos'un "Zico'nun eksikliğini hissediyoruz" sözlerini manşete taşıyan gazete, "Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş, UEFA Kupası'na devam edememiş, Türkiye Ligi'nde de 4. sırada bulunan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez geçen sezon Avrupa'nın 1 numaralı kupasında çeyrek final oynayan görüntüsünün çok uzağında" yorumunu yaptı.



"Zico'nun yerine Avrupa Şampiyonu Aragones'in gelişi takımı bozdu" ifadesini kullanan gazete, özel bir maç için Brezilya'da bulunan Carlos'un şu sözlerine yer verdi: "Bir gerçek var ki; Zico'yu çok özlüyoruz. Şu an Aragones'e uyum sağlamak için sabırlı olma zamanı. Ama Zico ile işler o kadar iyiydi ki.. Geçen yıl Zico varken ancak 'seleçao' (Brezilya Milli Takımı) ile kıyaslanabilecek harika bir sezon geçirdik. Şimdi iyi oynamak için zamana ve huzura ihtiyacımız var."







