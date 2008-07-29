Zico'ya talip çıktı

Brezilya İkinci Ligi’nden Teknik Direktör Zico’ya teklif geldi. İkinci ligde şampiyonluğa oynayan CFZ takımı, Fenerbahçe’nin eski çalıştırcısına resmi teklifte bulundu. CFZ’nin, Villario maçını izleyen Zico, Tutrio gazetesine yaptığı açıklamada, CFZ kulübünün kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. CFZ’nin şampiyonluğa oynadığını ve büyük ihtimalle birinci lige çıkacağını belirten Zico, bu kulüple gönül bağı olduğunu ve gelişmelere göre karar vereceğini söyledi.



Ayrıca Zico, Asya'da bazı kulüplerden teklifler aldığını ancak İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa gibi büyük liglerde bir takımı çalıştırmak istediğini belirtti.





"ARAGNOES LİGİ DÜŞÜNSÜN"

Öte yandan İspanyol spor gazetesi Marca'ya demeç veren teknik direktör Zico, Luis Aragones'in Fenerbahçe'de büyük işler yapacağına emin olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin lige çok önem verdiğine dikkat çeken Zico, "Aragones, Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alsa bile ligde de başarılı olmalı ve özellikle Galatasaray maçlarına dikkat etmeli" diye konuştu.



Zico ayrıca, Güiza'nın tam bir golcü ve iyi bir transfer olduğunu ifade ederek, ''Ama hesaba katılacak bir takım yaratmak istiyorsa 2 veya 3 futbolcuya daha ihtiyacı olacak'' görüşünü savundu. Fenerbahçe'nin ateşli bir taraftarı olmasına karşın Luis'in rahat çalışacağını, çünkü olağanüstü güzel bir kulüp yapısı bulunduğunu vurgulayan Zico, İstanbul'un da yaşamak için çok güzel bir yer olduğunun altını çizdi.



