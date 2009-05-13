Zico'nun oyuncularına dev talipler

Rusya ligi son yıllarda Avrupa'da ilgiyle takip edilmeye başlandı ve bu ligde top koşturan pek çok futbolcu şimdiden dev takımların transfer listesine adını yazdırmayı başardı. En çok ilgiyi ise Zico'nun çalıştırdığı CSKA Moskovalı futbolcular görüyor





Andrey Arshavin ve Roman Pavlyuchenko’dan sonra, Rusya’dan İngiltere’ye geçip, Ada futboluna kolay uyum sağlayabilecek oyuncuları Daily Mail araştırdı.



Andrey Arshavin, Rusya Ligi’nde oynayan futbolcuların Premier Lig’e ne kadar çabuk uyum sağlayabileceklerini gösterdi.



Onun için ilk geldiğinde, çok güçsüz ve Zenit’ten İngiltere’ye geçişi zor olacak düşünceleri hakimdi. Ancak, 12 milyon pound karşılığında Arsenal’in yolunu tutan Rus yıldız, 4-4 berabere kaldıkları Liverpool maçında, takımı adına 4 gol atarak aldığı paranın hakkını fazlasıyla vereceğini gösterdi.



Medyanın pek ilgisini çekmese de, Rusya Ligi Avrupa’nın önde gelen liglerinden bir tanesi konumunda. Özellikle CSKA Moskova ve Zenit’in ekonomik olarak çok güçlü olmaları. Bu ekiplerin kadrolarında birçok yetenekli futbolcuyu barındırmasını sağlıyor.



Bizde, Nemanja Vidic, Jo, ve Roman Pavlyuchenko gibi, İngiltere’ye geldiklerinde uyum sorunu çekmeyecek, yıldız isimleri sizler için araştırdık.



Yuri Zhirkov

CSKA Moskova, 25



Yetenekli sol kanat oyuncusu, Rusya’nın Ronaldinho’su olarak görülüyor. Sol kanadı çok iyi kullanan futbolcu, Rusya’nın ön plana çıktığı Euro 2008’de sol bekte görev aldı. Turnuvada attığı muhteşem golle de akıllarda kalmayı başardı.



Uygun olacağı takımlar arasında ilk başta Chelsea geliyor. Fiyatı en az 15 milyon pound olacak gibi gözüken futbolcu, Ryan Giggs’den boşalacak yeri doldurma adına Manchester’ın da düşünebileceği bir isim. Üst düzey ekiplerde kesinlikle oynayabilecek kapasitede.



Denis Kolodin

Dinamo Moskova, 27



Her geçen yıl üstüne bir şeyler koyarak kendisini geliştiren defans oyuncusu, CSKA’da forma giyen Aleksei ve Vasili Beretutski’nin geçen yıl gölgelerinde kalmıştı. Uzaktan şutları ve penaltı atışlarındaki soğuk kanlılığı da göze çarpan özellikleri arasında.



Arsenal, savunmasını yenileme adına Silvestre’nin yerine onu kadrosunda düşünebilir. Onu kadrosuna katabilecek diğer takımlar ise Manchester City ve Newcastle United.



Vagner Love

CSKA Moskova, 24



CSKA’nın gol yollarındaki etkili Brezilyalısı. Rusya Ligi’nde 170 maçta 91 gol atarak kendini kanıtlamayı başardı. UEFA Kupası’nda da Aston Villa karşısında klasını gösteren Love, son 18 ay içerisinde Premier Lig’in yarısıyla anıldı. Onu isteyen ekiplerin başında Manchester City, Everton, Tottenham ve Sundarland geliyor.



Pavel Pogrebnyak

Zenit St Petersburg, 25



Rusya Milli Takımı’nda da görev yapan forvet, Manchester United’ı devirdikleri Süper Kupa Finali’nde ağları havalandırmıştı. Arshavin’le çok uyumlu gözüken oyuncu, genelde milli takımda Pavlyuchenko’nun gölgesinde kalıyor.



Kasım ayında sözleşmesi bitecek olan futbolcu için Zenit’in fedakarlık yapması gerekiyor. Eğer onu Arsenal, Blackburn ve Bolton gibi ekiplere kaptırmak istemiyorlarsa, maaşında artırım yapmaları gerekecek.



Milos Krasic

CSKA Moskova, 24



Sağ kanatta da forma giyebiliyor. Ancak, orta sahanın ortasında atağa yönelik oynadığı zaman çok daha etkili oluyor. Sırp yıldız, CSKa’nın 2005 yılında UEFA Kupası’nı kaldırdığı kadroda da önemli işler yapmıştı. Onu birçok futbolsever Pavel Nedved’e benzetiyor.



Modric’i almamış olsalar, Tottenham’a çok yakışırdı. Ayrıca bu sezon kendisine karşı göstediği performansın ardından Aston Villa başta olmak üzere, Newcastle ve Wet Ham’da onunla ilgilenebilecek takımlar.



Igor Akinfeev

CSKA Moskova, 23



Genç yaşına rağmen CSKA’nın kaptanı olan kaleci, 17 yaşından beri forma giydiği düşünülecek olursa, oldukça tecrübeli bir futbolcu. 2000li yıllarda CSKA’nın elde ettiği bütün başarılarda kuşkusuz büyük payı var.



Arsenal, Chelsea ve Tottenham’ın onunla ilgileneceğini düşünmek biraz uçuk oabilir. Ancak, Stoke ve West Bromwich onu kadrolarında görmek isteyebilecek kulüpler…



