Zico'nun gözüyle F.Bahçe

Şampiyonlar Ligi’ne 3-1’lik Porto yenilgisi ile giren Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Arthur Zico, ülkesinde izlediği maç ile ilgili görüşlerini bir internet sitesi ile paylaştı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, sarı lacivertli takıma Avrupa’da çeyrek final oynatarak tarihindeki en büyük başarıya imzasını koyan Brezilyalı teknik adam, Porto karşısında erken gelen gollerle yenik duruma düşen Fenerbahçe’nin henüz hazır olmadığını ve takımdan ayrılan Mehmet Aurelio’yu çok arayacağını söyledi.



Aragones’in deneyimli bir çalıştırıcı olduğunu ve Fenerbahçe’nin gruptan çıkabilecek güce sahip olduğunu anlatan Zico maç ile ilgili düşüncelerini şu ifadelerle dile getirdi:



"Deivid’in sakatlığı takım için önemli bir kayıp. Bir an önce iyileşip sahalara dönmesi gerekiyor. Geçen yılın başarılı isimlerinden biri olan Semih Şentürk’ün sakatlığı da takımın dengelerini bozmuş. Güiza’nın golünden sonra fırsatlar oldu. Ama bunu kullanamadılar."



"Semih’in bu takımda önemli bir görevi var. Kulübeden bile gelse takımı ateşleyebiliyor. Dış sahada tek forvetle oyuna başlamak doğru bir mantık ama maçın akışına göre B ve C planı uygulanmalı. Kazım kendini geliştirmeli. Artık oyuna katkıda bulunmalı. Takım oyuncusu olmak için biraz daha çalışması gerekiyor. Emre çok kaliteli bir futbolcu. Bunu sahaya yansıtabilmesi için yanında mutlaka Aurelio ayarında bir oyuncu olması şart."



"Maldonado her geçen gün uyum sürecini azaltıyor. Tıpkı Deivid gibi takıma yararlı bir oyuncu durumuna gelecek. Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe’nin sabra ihtiyacı var. Bazen işler iyi gitmeyebilir. Bu durumda taraftarın takıma sahip çıkması gerekiyor. Benim dönemimde bu desteği çok hissettik. Aynı duruşu Aragones ve öğrencileri için de göstermeleri gerekiyor. Bu gruptan çıkmak için gerekli altyapı mevcut."