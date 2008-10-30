Zico'dan yalanlama



Özbekistan'ın Bunyodkor kulübünü çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, İspanya'da kulüp aradığına ilişkin haberleri yalanladı.



Zico, çalıştırdığı Bunyodkor ile Taşkent'in diğer kulübü Pakhtakor arasında yarın yapılacak Özbekistan Kupası final maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, kendisinin İspanya'da kulüp aramadığını ve bunu ilk defa duyduğunu kaydetti.



İspanyol spor gazetesi Marca'nın İspanya'da kulüp aradığı iddiasıyla ilgili soru üzerine Zico, ''Bu bilginin nereden çıktığını bilmiyorum. Ben hiç kimseyle bu konuyu konuşmadım. Ben, her zaman kontrat sürelerine uymuşumdur ve bundan sonra da böyle olacaktır. 2009 yılı sonuna kadar Bunyodkor ile kontratım var ve bu kontratın sonuna kadar burada olacağım'' diye konuştu.



Başka bir soru üzerine de Zico, yarın Özbekistan Kupası'nı kazanması halinde, bunun teknik direktörlük döneminde 5. kupası olacağını ifade ederek, daha önce Fenerbahçe ile bir defa Süper Lig kupasını ve Japon kulübü ile de birkaç defa kupa kazandığını belirtti. Özbekistan Ligi'nin bitmesine 5 hafta kala 69 puan ile liderliğini sürdüren Bunyodkor'un başında çıktığı 5 maçta da galip gelmeyi başaran Zico, yarın Özbekistan Kupası finalinde Özbekistan Ligi ve Özbekistan Kupası'nı 8'er kez evine götüren Taşkent'in diğer kulübü Pakhtakor ile karşılaşacak.



2005 yılında kurulan ve Özbekistan Yüksek Ligi'ne yükseldiği 2007 yılında ligi 2. sırada tamamlayan Bunyodkor, yarın, ligde 7 puan gerisinde bıraktığı Pakhtakor'u yenerse, Özbekistan Kupası'nı ilk kez kazanmış olacak.



