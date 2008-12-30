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Spor

Zico'dan müthiş çalım

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'nun, Rus kulübü CSKA Moskova'nın başına geçeceği iddia edildi.

30 Aralık 2008 02:00

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'nun, Rus kulübü CSKA Moskova'nın başına geçeceği iddia edildi.


Brezilyalı çalıştırıcının, Rus ve Brezilya basınında yen alan demeçlerinde, "Herşey tamam. Gerekli görüşmeler yapıldı, sıra işi resmileştirecek imzaya kaldı" dediği duyuruldu.

Haberde, Arthur Zico'nun, CSKA Moskova ve şimdiki takımı Bunyodkor yöneticileri ile görüştüğü, bu konuda tarafların mutabakata vardığı ifade edildi.

Zico'nun, CSKA Moskova ile prensipte anlaştığının belirtildiği haberde, imza işinin de en yakın zamanda gerçekleşebileceği kaydedilirken, Rus "sport-express" ve Brezilya "GLOBOESPORTE" spor gazetelerinde yer alan haberlerde Zico'nun yeni takımının başına geçmesinin an meselesi olduğuna dikkat çekildi.

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