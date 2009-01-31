Zico'dan Deivid açıklaması!



Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Arthur Zico, yeni takımı CSKA Moskova ile birlikte kamp yapmak için geldiği Antalya’da çarpıcı açıklamalar yaptı.



Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ana nedeninin yöneticilerin yardımcıları Santana ve Edu ile devam etmek istememeleri olduğunu belirten Brezilyalı hoca “Ben onlar kalırsa devam etmek istedim ama yöneticiler istemedi. Ben de çalışmamı durdurmak zorunda kaldım çünkü teknik ekibim istenmedi” dedi.



Milliyet gazetesinin haberine göre; Zico, Başkan Aziz Yıldırım’a da göndermede bulunarak “Şampiyonluğun biz olmadan olabileceğini zannetti herhalde ‘Yürüyerek şampiyon olmalıydık’ derken. Bu iş bir takım işidir. Herkes bir parçadır” diye konuştu.



CSKA’nın golcüsü Wagner Love için “Fenerbahçe’ye geldiğimde transferini ilk istediğim futbolcu oydu. O zaman gerçekleşmemişti ama şimdi beraberiz” ifadesini kullanan Zico, Gökhan Gönül ve Semih için de övgü dolu sözler sarf etti. “Ben onlara sadece bir şans verdim ve onlar bunu kullandılar” diyen Brezilyalı hoca, oyuncularının daha iyi noktalara geleceklerine inandığını da kaydetti. Zico, Roberto Carlos ve Alex’in Fenerbahçe ile sözleşme yenilemelerine de çok sevindiğini belirtti.



Aragones’i övdü



Zico, Deivid konusunda ise “Fenerbahçe’de çok başarılı ve kontratı da sezon sonuna kadar devam ediyor. Burada da bir yabancı sınırlamamız var. Sene ortasına kadar yani sezon sonuna kadar bir değişiklik olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.



Aragones’e de övgüler yağdıran ünlü çalıştırıcı “Çok büyük bir teknik adam. Avrupa Şampiyonu olmak onu bir marka haline getirdi. Yeni gelen bir hoca için her şey çok zordur, kolay olmaz. İyi sonuçlar almadan önce böyle şeyler hep yaşanır. Çalışmalarını geliştirip, daha iyi noktaya gelip şampiyonluğu kazanacaktır. Ben buna inanıyorum” yorumunu yaptı. Zico, “Eğer UEFA’da finale kadar gidebilirsek Fenerbahçe taraftarının Saracoğlu’nda bizi desteklemesi çok hoşuma gider” dedi.