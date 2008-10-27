Zico'dan 5'te 5

Özbekistan'ın Bunyodkor kulübü ile 2009 yılı sonuna kadar kontrat imzalayan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, Özbekistan Ligi'nde takımının başında çıktığı 5 maçta da galip geldi.





Bunyodkor takımını eylül ayında teslim alan Zico, takımının Asya Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elenmesine rağmen, Özbekistan Ligi'nde oynadığı 5 maçta da galip gelmeyi başardı.



Brezilyalı Zico, Bunyodkor ile çıktığı ilk maçında, Özbekistan Ligi 21. haftasında Buhara'yı 2-0, 22. haftada deplasmanda Taşkent'in Lokomotif takımını 3-2, 23. haftada Şurtan'ı 1-0, 24. haftada ise OTMK takımını 1-0 yendi.



Brezilyalı yıldız futbolcu Rivaldo'nun da top koşturduğu Bunyodkor, Özbekistan Ligi 25. haftasında deplasmanda Semerkant'ın Dinamo takımıyla oynadığı maçı da 4-0 kazandı. Böylece Zico, yeni takımıyla ilk defa 1'den fazla farkla galip gelmeyi başardı.



Asya Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Avustralya'nın Adelaida United takımına 3-0 yenilmesinin ardından, geçen haftada Taşkent'te oynadığı rövanş maçını 1-0 kazanmasına rağmen, Asya Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Zico'lu Bunyodkor, Özbekistan Ligi'nin bitmesine 5 hafta kala, 69 puanla liderliği sürdürüyor.



Bunyodkor, 31 Ekim'deki Özbekistan Kupası finalinde de Taşkent'in diğer takımı Pakhtakor ile karşılaşacak.







