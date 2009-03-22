Zico ve Daum’u aratıyor

Teknik direktörü Luis Aragones yönetiminde beklenen performansa ulaşamayan Fenerbahçe'de gelen gideni fazlasıyla arattı.



Sarı-lacivertli ekibin İspanyol teknik adam yönetiminde Turkcell Süper Lig'de ortaya koyduğu performans, bundan önceki iki teknik adam Arthur Zico ve Christoph Daum dönemlerinin bir hayli gerisinde kaldı.



Ligin 25. haftasını 13 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgiyle 44 puanla tamamlayan sarı-lacivertli takım, puan olarak Daum ve Zico yönetimindeki sezonlara yetişemedi.



Fenerbahçe'ye 5 sezonda toplam 3 kez şampiyonluk yaşatan iki teknik adamdan Daumlu dönemlerde sarı-lacivertli ekip 25. haftalarda en az 57, en çok 62 puan toplarken, Zicolu dönemde 25. haftalarda hanesine en az 51, en çok 54 puan yazdırdı.



Daum, Zico ve Aragones’in 25. haftalar karnesi



Fenerbahçe Futbol Takımı'nın ligin 25. haftaları itibarıyla Christoph Daum, Arthur Zico ve Luis Aragones yönetiminde ortaya koyduğu performansların tablosu şöyle:



Sezon…………………O.......G.....B.....M.....P



Daum:



2003-2004................................. 25........17....... 6....... 2.......57 (Şampiyon)

2004-2005................................. 25........20....... 2....... 3...... 62 (Şampiyon)

2005-2006..................................25........18........5........2........ 59 (İkinci)



Zico:



2006-2007..................................25........15........6........4.........51 (Şampiyon)

2007-2008..................................25 .......16........6........3.........54 (İkinci)



Aragones:



2008-2009.................................. 25.......13........ 5.......7........ 44 (?)





Avrupa kupalarında da fark var



Christoph Daum yönetiminde başlayan çıkışıyla Avrupa kupalarında Arthur Zico döneminde, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ile tarihindeki en önemli başarısını elde eden Fenerbahçe, Aragones yönetiminde, yakın geçmişindeki bu tecrübelerden yararlanamadı.



Daum yönetiminde 2004-2005 sezonunda şampiyonlar liginde 1. turdaki grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA kupasında yoluna devam eden sarı-lacivertli ekip, UEFA'da 3. turda elendi. Sarı-lacivertliler, Daum döneminde 2005-2006 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'nde 1. turdaki grup maçlarını son sırada tamamlayarak elendi.



Zicolu ilk sezonunda, 2006-2007'de 3. ön eleme turunda takılarak Şampiyonlar Ligi'ne giremeyen Fenerbahçe, yoluna devam ettiği UEFA Kupası'nda 3. tura kadar yükseldi.



Sarı-lacivertli ekip Brezilyalı çalıştırıcısı yönetiminde 2007-2008 sezonunda ise tarihinin en önemli başarısını ortaya koyarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı.



Fenerbahçe son olarak Aragones yönetiminde bu sezon 1. turdaki grubu galibiyet alamadan, beraberliklerle kazandığı 2 puanla son sırada tamamlayarak Avrupa kupalarından elendi.

