Zico Taşkent'te

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico, prensipte anlaştığı Bunyodkor Kulübü yöneticileriyle görüşmez üzere Taşkent'e geldi.



Brezilyalı teknik adamı Taşkent havalimanında Bunyodkor kulübü yöneticileri ve taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Basının yoğun ilgisi üzerine Taşkent havalimanında kısa bir açıklama yapan Zico, buraya gelmekteki esas amacının Özbekistan futboluna katkı sağlamak olduğunu ifade etti.



Özbek futbolundan haberdar olup olmadığıyla ilgili soru üzerine konuşan Zico, edindiği bilgiye göre, eski Sovyetler Birliği döneminde Özbek futbolunun güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ifade ederken, günümüzde tüm dünyada olduğu gibi Özbekistan'da da futbolun giderek geliştiğini, amacının Özbek futbolunun gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.



Zico, Özbekistan'a gelmeden önce Brezilyalı oyuncu Rivaldo ile telefonla konuştuğunu ve ondan Özbek futbolu ile ilgili olumlu bilgiler edindiğini kaydederek, Özbekistan'a gelmesinde Rivaldo'nun etkili olduğunu, bu çerçevede buraya gelmeye karar verdiğini belirtti.



Zico, Japonya'da ve Türkiye'de Fenerbahçe dahil dünyanın bir çok ülkesinde çalıştığını, bu ülkelerdeki çalışmalarının boşuna gitmediğini kaydederek, Özbekistan'da bu deneyimlerini paylaşarak, kulübün daha üst düzeye çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.



Gazetecilerin Aragones'ın Fenerbahçe'de başarılı olup olmayacağıyla ilgili sorusu üzerine konuşan Zico, İspanya Milli Takımı'nı Avrupa şampiyonu yapan Aragones'in iyi bir teknik adam olduğunu ifade ederken, Fenerbahçe'ye bir gün dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soru üzerinde de "Hayır, ben şu anda burada çalışmak istiyorum" diye konuştu.



Zico, bugün kulüp yöneticileri ile görüşecek, ardından da Bunyodkor takımının deplasmanda 2-2 berabere kaldığı İran'ın Seipa takımı ile Taşkent'te yapacağı Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını izleyecek.

