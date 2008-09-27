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Spor

Zico resmen Bunyodkor'da

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'nun, Özbekistan'ın Bunyodkor kulübü ile 15 aylık kontrat imzaladığı açıklandı.

27 Eylül 2008 03:00


Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'nun, Özbekistan'ın Bunyodkor kulübü ile 15 aylık kontrat imzaladığı açıklandı.

2007-2008 sezonu sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayıran Brezilyalı teknik direktör Zico, Özbekistan'ın Bunyodkor takımının başarısı için ter dökecek.

Bunyodkor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Brezilyalı teknik adamın, kulüp ile 15 aylık bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, Brezilyalı teknik adam Zico'nun 26 Eylül itibarıyla Bunyodkor kulübünde çalışmaya başladığı ifade edilirken, taraflar arasında imzalanan kontratın detayları hakkında bilgi verilmedi.

24 Eylül'de, prensipte anlaştığı Bunyodkor Kulübü ile görüşmek üzere Taşkent'e gelen Zico, havaalanında yaptığı açıklamada, Özbek kulübüne gelmesinde Bunyodkor'da top koşturan Brezilyalı futbolcu Rivaldo'nun etkili olduğunu açıklamıştı.

2005 yılında kurulan Bunyodkor Kulübü, Asya Şampiyonlar Ligi'ne ilk defa katılmasına rağmen, Brezilyalı çalıştırıcının da tribünden izlediği çeyrek final maçında İran'ın Saipa takımını 5-1 yenerek yarı finale yükselmeyi başardı.

Bunyodkor yarı finalde Avustralya'nın Adeliada United takımıyla 8 ve 22 Ekim tarihlerinde karşılaşacak.

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