Zico, Olimpiakos ile sözleşme imzaladı

Yunanistan'ın Pire Olympiakos Kulübü, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico ile anlaştı.



Olympiakos Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı teknik direktör Zico ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



Zico, daha önce Rusya'nın CSKA Moskova takımında görev yapıyordu. Önceki hafta bu takım ile yollarını ayıran Zico'nun çalıştıracağı Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde yaptığı 2 maçtan elde ettiği 4 puan ile 6. sırada yer alıyor.



Bu arada Zico, Olympiakos'un Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla yapılan ilk grup maçını da tribünden izleyecek.