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Spor

Zico, Olimpiakos ile sözleşme imzaladı

CSKA Moskova kulübünden ayrılan Arthur Zico, Yunanistan'ın Pire Olympiakos Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

17 Eylül 2009 03:00

Yunanistan'ın Pire Olympiakos Kulübü, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico ile anlaştı.

Olympiakos Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı teknik direktör Zico ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Zico, daha önce Rusya'nın CSKA Moskova takımında görev yapıyordu. Önceki hafta bu takım ile yollarını ayıran Zico'nun çalıştıracağı Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde yaptığı 2 maçtan elde ettiği 4 puan ile 6. sırada yer alıyor.

Bu arada Zico, Olympiakos'un Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla yapılan ilk grup maçını da tribünden izleyecek.

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