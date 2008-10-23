T24 LogoT24 Logo
Spor

Zico finale kalamadı

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Zico'nun takımı Bunyodkor, Adelaide United karşısında şampiyonaya yarı finalde veda etti.

23 Ekim 2008 03:00


Asya Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Zico'nun takımı Bunyodkor, Adelaide United karşısında şampiyonaya yarı finalde veda etti. Son şampiyon Urawa Reds de, Gamba Osaka'ya elenmekten kurtulamadı.


Asya Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Bunyodkor kulübünün kupa hayalleri yarı finalde son buldu.

Zico'nun çalıştırdığı Özbek ekibi, Adelaide United takımı karşısına, deplasmanda aldığı 3-0'lık yenilginin dezavantajı ile çıktı. Karşılaşma boyunca atak bir futbol sergileyen Bunyodkor, Avustralya takımı karşısında pozisyona girmekte zorlandı. İlk yarıda gol sesi çıkmayan karşılaşma, Pardaev'in 79. dakikada attığı golle, 1-0 Bunyodkor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Adlarını finale yazdıran Adelaide'lı futbolcular, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Diğer yarı final maçında ise iki Japon ekibi karşı karşıya geldi. Son şampiyon Urawa Reds ile Gamba Osaka takımlarını karşı karşıya getiren maçta, ev sahibi Osaka'nın amacı, deplasmanda aldığı 1-1'lik beraberliğin avantajını korumak ve finale yükselmekti.

Ancak ilk yarı, Naohino Takahara'nın golüyle 1-0 Reds'in üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Osaka takımı vardı. Gamba osaka, Yamaguchi, Myojin ve Endo'nun golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı ve finalde Adelaide United'in rakibi oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24