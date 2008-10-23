Zico finale kalamadı



Asya Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Zico'nun takımı Bunyodkor, Adelaide United karşısında şampiyonaya yarı finalde veda etti. Son şampiyon Urawa Reds de, Gamba Osaka'ya elenmekten kurtulamadı.





Asya Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Bunyodkor kulübünün kupa hayalleri yarı finalde son buldu.



Zico'nun çalıştırdığı Özbek ekibi, Adelaide United takımı karşısına, deplasmanda aldığı 3-0'lık yenilginin dezavantajı ile çıktı. Karşılaşma boyunca atak bir futbol sergileyen Bunyodkor, Avustralya takımı karşısında pozisyona girmekte zorlandı. İlk yarıda gol sesi çıkmayan karşılaşma, Pardaev'in 79. dakikada attığı golle, 1-0 Bunyodkor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.



Adlarını finale yazdıran Adelaide'lı futbolcular, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.



Diğer yarı final maçında ise iki Japon ekibi karşı karşıya geldi. Son şampiyon Urawa Reds ile Gamba Osaka takımlarını karşı karşıya getiren maçta, ev sahibi Osaka'nın amacı, deplasmanda aldığı 1-1'lik beraberliğin avantajını korumak ve finale yükselmekti.



Ancak ilk yarı, Naohino Takahara'nın golüyle 1-0 Reds'in üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Osaka takımı vardı. Gamba osaka, Yamaguchi, Myojin ve Endo'nun golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı ve finalde Adelaide United'in rakibi oldu.

