Zico Deivid'i istiyor

Olimpiakos'un yeni teknik direktörü Arthur Zico, Fenerbahçe'den eski gözdesi Deivid'i almak istiyor. Deivid, Zico’nun ikinci yılında özellikle Şampiyonlar Ligi’nde attığı kritik gollerle Avrupa’da vitrine çıkmıştı.



Fenerbahçe’de Daum geldikten sonra gözden düşen Brezilyalı yıldızın ayrılma hesapları yaptığı bildirildi. Olympiakos’un, Zico’nun istediği Deivid için sarı-lacivertli kulübe resmi teklif yapabileceği ifade edildi

Christoph Daum’un yeniden yapılandırdığı Fenerbahçe’de şimdiye kadar 11’de yer bulamayan Deivid’in bu durunumun sürmesi halinde takımdan ayrılmayı istediği belirlendi. Zico döneminin en gözde ismi olan ve ayağı kırıldıktan sonra sahalara geri dönen Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli takımın en önemli oyuncuları arasına girmişti.

Yabancı kontenjanı ve yeni transferler nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan Deivid’in, Olympiakos’un başına geçen Zico’dan haber beklediği öğrenildi. Zico’nun, eski öğrencisini Yunanistan’a getirmek istediği ve Olympiakos’un Fenerbahçe’ye resmi teklif yapabileceği vurgulandı

.

Fenerbahçe ile sezon başında sözleşme yenileyen Deivid’in, Christoph Daum’la görüşerek forma veya ayrılma izni isteyeceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli yönetim ise ikinci yılında attığı kritik gollerle Şampiyonlar Ligi’nde elde edilen çeyrek final başarısında büyük payı bulunan Brezilyalı oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.