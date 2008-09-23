Zico Budyonkor'da



Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, Özbekistan'ın Budyonkor takımıyla anlaşma sağladı.



Brezilyalı teknik adam Arthur Zico, Özbekistan takımlarından Budyonkor'un başına geçiyor. Kulüp yönetimiyle şartları görüştüklerini ve sözlü mutabakata vardıklarını belirten Zico, kısa bir süre içinde Özbekistan'a giderek resmi sözleşmeye imza atacağını ifade etti.



Zico, Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonda bir şampiyonluk yaşarken, bir kez de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. Ancak Fenerbahçe Yönetimi geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesini yenilemediği Zico'nun yerine, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Aragones'i göreve getirmişti.



Kuruvchi olan adını Budyonkor olarak değiştiren Özbek kulübü, son olarak Brezilyalı futbolcu Rivaldo'yu transfer ederek dikkatleri üzerine çekti.



Budyonkor ayrıca geçtiğimiz aylarda Barcelonalı Samuel Eto'o'yu da Özbekistan'a getirmişti. Bu gelişme üzerine Eto'o'nun Budyonkor'a gidip gitmeyeceği tartışmaları bir anda alevlenirken, Kamerunlu golcünün yardım ve tanıtım amacıyla Asya ekibinin misafiri olduğu ortaya çıkmıştı.



Budyonkor, Özbek Ligi'nde ikinci sırada bulunurken, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde yer alıyor.

