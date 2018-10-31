Zico: Aziz Yıldırım'a 'Akılsız olan sizsiniz' dedim, Samet çevirmedi

Brezilyalı futbol adamı Zico ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe günlerine dair derin bir sohbet yaptı. Zico, kendi YouTube kanalından yayınladığı videoda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

De Marke'nin haberine göre, Aziz Yıldırım'a "Akılsız olan sizsiniz" diyen Zico, çevirmen Samet'in bunu çevirmediğini söyledi.

İşte Zico ve Alex'in sohbetinin dikkat çeken bölümleri:

Faroe Adaları macerası

Zico: Fenerbahçe'de Faroe Adaları'nda yaptığımız maçtan bahsedelim. Otelde bile kalmamıştık, bir okul yurdunda kamıştık. Şampiyonlar Ligi için gittiğimiz bir maçta, okul yurdunda kaldık. Gece olmuyordu. Otele vardığımızda odada ranzalar vardı, banyo yoktu. Stada vardığımızda rakip takım oyuncuları, ellerinde kramponlarıyla bisikletten iniyorlardı.

Alex: O takımın oyuncularının stada geliş şekli benim futbolda gördüğüm en tatlı sahnelerden biriydi. Takımlarında 2 tane Brezilyalı vardı. Adamların mesleği balıkçılıktı. Üzeri kan içinde stada gelen, mesleği kasaplık olan futbolcuyu hatırlıyorum. İki tane polis motoruyla gelen oyuncuyu da hatırlıyorum. Stada motorla geldiler, üstlerini değiştirip maça çıktılar. Sonra da yanımıza gelip selam verdiler ve havaalanına kadar bize eşlik ettiler.

Alex'in Türkiye'ye geliş süreci

Alex: 2004 yılında geldim. Galatasaray'ın 100. yılıydı. Şampiyon olmamaları gerekiyordu. İyi bir seviyede oynadım o sene. Son maçtan bir öncekine kadar gol krallığında lider gidiyordum. Şampiyon olduk ve her şey yoluna girmeye başladı. Daha sonra senin dönemin geldi. Gerçekten ürkütücü bir takımdık. Taraftar için tarihin en iyi takımı arasına başa koyarlar senin kurduğun takımı. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduk, 100. yılımızda şampiyon olduk.

Zico: Kontratta vardı, 'Ya şampiyon olursun, ya da gidersin'

Alex: Günümüzün ünlü hakemlerinden Cüneyt Çakır'ın yönettiği bir maçta Türkiye Kupası'ndan elenmemizi hatırladım.

Zico: Maçları TV'de yorumlarken o hakemden hep bahsediyorum.

Alex: Taç kullanan oyuncumuzu oyundan atmıştı. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Maçın büyük kısmında 9 kişi oynamıştık. Daha sonra hep üstüne koyarak devam ettik.

"Aziz Yıldırım'a 'Akılsız olan sizsiniz' dedim"

Zico: Bir keresinde Galatasaray'a karşı öndeyken Deivid kırmızı kart gördü. O boşluğu doldurabileceğini düşündüğüm için Kezman'ı oyuna aldım, kontratından haberim yoktu. Maçı kazandık, herkes çok mutluydu. Sonra başkan geldi, '50 bin dolar borcun var' dedi. Kezman'ı neden oyuna aldın dedi. Kezman'ın gol atıp kazandığımız bir Beşiktaş maçından sonra başkan benzer bir mevzuyla gelince 'Akılsız olan sizsiniz, kontratı yapan sizsiniz' dedim. Dedim ama bu kısmı Samet'in çevirmeyi tercih etmediğini düşünüyorum.

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