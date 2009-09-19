Zico Alex'in peşinde

Olympiakos'un başına geçen Zico, eski öğrencisi Alex'i Fenerbahçe'den almak için harekete geçti.



Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Zico'dan büyük bir adım geliyor. Kısa süre önce adı Beşiktaşla geçen hatta Yunan basınına göre Beşiktaş'ın kapısından dönerek Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'ı değil de Olympiakos’u tercih eden Zico, Alex'i de yeni takımına alacak.



Yunanistan’ın Kerdos gazetesi konuyla ilgili olarak verdiği haberde, Zico’nun Olympiakos’un başına gelmesinden sonra ilk büyük transferini Türkiye'den yapacağını ifade ederken, 'Zico eski takımı Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Alex'i renklerine katarak ilk büyük transferini yapacak' dedi.



Brezilyalı hocanın, devre arasındaki transfer penceresinde Alex’i almak için çaba sarf edeceği aksi durumda ise sezon sonunu bekleyeceği belirtildi.