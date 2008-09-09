Zico Ada yolunda



Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'nun ismi, Keegan ile yollarını ayıran Newcastle United'ın menajer adayları arasında geçiyor.



İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, kulübün milyarder sahibi Mike Ashley ile anlaşmazlık yaşayarak istifa eden Kevin Keegan yerine menajer arayışlarını sürdürüyor.



Adı geçen çalıştırıcılar arasında 2 sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Arthur Zico da bulunuyor. Konu ile ilgili İngiliz gazetesi Daily Mail'e açıklama yapan Zico, siyah-beyazlı kulübe yeşil ışık yaktı.



Her zaman Premier Lig gibi önemli bir şampiyonada görev yapmak istediğini belirten Zico, "Newcastle çalışmak istediğim bir kulüp. Gerçekleşirse benim için önemli bir ayrıcalık ve onur olur" dedi.



Zico, Keegan'ın görevden ayrılma gerekçelerinden biri olarak gösterilen, ‘futbol direktörüyle çalışma’ fikrini de kabul edebileceğini söyledi. Brezilyalı teknik adam, "Daha önce de kariyerimde bu şekilde görev yaptım" dedi.

