Zeyyat Kafkas: “Hakem hatasıyla galibiyetimiz engellendi”

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, Spor Toto Süper Lig\'in üçüncü haftasında oynadıkları MKE Ankaragücü karşılaşmasında bariz hakem hatası nedeniyle galibiyetlerinin engellendiğini ve bunun emek kaybına neden olduğunu söyledi.

Bordo-mavili Kulübün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedikleri gol öncesinde maçın orta hakemi Mete Kalkavan\'ın hatalı bir karar verdiğini belirterek, \"Takımımız müsabakayı 2-1 önde götürürken, bitime az bir zaman kala futbolcumuz Kucka\'ya rakip tarafından yapılan faullü hareket ne gariptir ki aleyhimize değerlendirilmiş ve bunun sonucunda gelen golle 2 puanımız iç edilmiştir. Bu kararı veren hakemin, daha önceki yıllarda da aleyhimize birçok hatalı yönetim sergileyen Mete Kalkavan olmasını bir tesadüf olarak görmek istiyoruz. Özellikle bu sezon öncesinde VAR uygulamasıyla daha objektif ve adil yönetimlerin beklendiği ligimizde, daha 3\'üncü hafta oynanırken karşımıza çıkan tablo maalesef pek iç açıcı görünmemektedir\" dedi.

\"TEKRARI OLMAYACAĞINA İNANIYORUZ\"

Trabzonspor\'un yıllardır hakem kararlarıyla mağdur edildiğini anlatan Kafkas, şunları söyledi:

\"Trabzonspor\'umuzun karşılaştığı son olayın telafisinin, elbette saha içerisinde olması doğrultusunda üstün gayret göstereceğiz. Futbolu gerek saha içinde gerekse de saha dışında yönetenlerin, hele böylesi dostluk mesajlarının özenle verildiği bir dönemde daha dikkatli olmalarını beklemek, her futbolsever gibi bizlerin de hakkıdır. Yanlış anlaşılmamalıdır ki bu kibar yaklaşımımız, Trabzonsporluluk asaletimizdendir. Yoksa herkesin anlayacağı dilden konuşma, bilgi ve becerilerine sahip bir camiayız. \'Sezon başıdır, formsuzluktur, dikkatsizliktir, art niyet yoktur\' der geçeriz. Tekrarı olmayacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle futboldaki barış ortamını zedeleyecek, kulüpler ile kurumları yeniden karşı karşıya getirecek kararlardan herkesin kaçınması zorunluluğunu kamuoyunun üstün dikkatlerine sunarım.\"

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