"Zeytinyağının litre fiyatı 35 lirayı görebilir"

Artan zeytinyağı fiyatları ile ilgili olarak konuşan Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, zeytinde ağaç verimliliğinin çok düşük olduğunu, bu nedenle zeytinyağının raflarda 25 liradan satılan litre fiyatının, 30-35 lirayı görebileceğini belirtti.

Dünya çapında iklim değişiklikleri nedeniyle zeytinyağı üretiminde sıkıntılar yaşandığını belirten Bosnalı, “Biz dolu mahsullerde 55 bin ton zeytinyağı çıkaran bir bölgeyiz. Ancak şu anda 15 bin tonlardayız, 20 bin ton olursa seviniyoruz” dedi.

Zeytinyağında 2014-2015 sezonunda üretici litre satış fiyatı bir önceki sezona göre 6-7 liradan 15-16 liraya, ambalajlandıktan sonraki market fiyatı ise 16-17 liradan 20-25 liraya yükseldi. Tüketiciler, zeytinyağının fiyatında düşüş beklerken, fiyatların daha da yükseleceği öngörüldü. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı açıklamada, dünya çapındaki iklim değişikliği nedeniyle yalnızca Türkiye'de değil, İspanya, İtalya, Tunus, Suriye ve Fas gibi birçok zeytinyağı üreticisi ülkede de sıkıntı yaşandığını söyledi.

Zeytin ağaçlarında verimin azaldığına işaret eden Bosnalı, buna bağlı olarak zeytinyağı üretiminin azalacağını, fiyatların daha da artmasının kaçınılmaz olacağını savundu. Bosnalı, "Yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında zeytinle ilgili iklime bağlı bir sıkıntı var. Mesela Aydın'dan örnek vermek gerekirse ağaç sayısındaki verimde korkunç bir düşüş yaşanıyor. Biz dolu mahsullerde 55 bin ton zeytinyağı çıkaran bir bölgeyiz. Ancak şu anda 15 bin tonlardayız, 20 bin ton olursa seviniyoruz. Bu tamamıyla iklimsel bir etki. Buna bağlı olarak ilerleyen süreçte zeytinyağı fiyatlarında yükselen bir trend içerisine gireceğiz. Şu anda raflarda litre fiyatı 25 lira civarında olan zeytinyağında fiyatlar yeni sezonda 30-35 lirayı görebilir" değerlendirmesinde bulundu.

'Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı artacak'

Bosnalı, özellikle İspanya ve İtalya'da zeytinyağı üretimindeki azalış nedeniyle bu yıl Türkiye'den ihracatta artış yaşanacağını da ileri sürdü. Dünyada zeytinyağı tüketim oranının 3 milyon tonu bulduğuna vurgu yapan Bosnalı, bu ihtiyacın karşılanmasında büyük sıkıntı yaşanacağını dile getirdi. Bu tablonun Türkiye zeytin ve zeytinyağı sektörünü olumlu etkileyeceğini, 9 bin tona gerileyen ihracatın yeni sezonda 15 bin tonu geçmesinin beklendiğini dile getiren Bosnalı, "Dünyada bir zeytinyağı açığı oluşacak. Bunu kapatmak için İspanya, İtalya gibi oyuncu konumundaki ülkeler Suriye ve Fas'ı bitirdikten sonra Türkiye'ye dönüp mal alacaklar. Bu da ihracatın yeni sezonda kuvvetli olacağını, 15 bin tonu çok rahat geçeceğini gösteriyor. Bu bakımdan 'şanslıyız' diyebiliriz" ifadelerini kullandı.