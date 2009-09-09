Zeytinyağında ihracata iç tüketim engeli

Türkiye'de son yıllarda zeytinyağı tüketiminin arttığı,
eldeki ürünün sadece iç piyasaya yetecek düzeyde olduğu
bildirildi.
Zeytin ve zeytinyağı rekoltesi
tespit çalışması için Hatay'a gelen Zeytin Dostu Derneği Başkanı ve Zeytin ve
Zeytinyağı Tanıtım Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Ölken, yaptığı
açıklamada, son aylarda yapılan televizyon reklamları ve tanıtım çalışmalarının
tüketime olumlu yönde etki yaptığını söyledi.
Türkiye'de ortalama 170
milyon ağaç bulunduğunu ve bunların çoğunun genç yaşta olduğunu ifade eden
Ölken, üretimin her geçen yıl katlanarak arttığını kaydetti.
Son 10 yılda
ülkede zeytinciliğe ilginin giderek arttığını ve 90 milyondan 170 milyon ağaca
ulaşıldığını vurgulayan Ölken, şöyle devam etti:
“Zeytin ve zeytinyağında
son yıllarda çok olumlu gelişmeler yaşıyoruz. Genç yaştaki ağaç sayımız her
geçen yıl katlanarak artıyor. Bu ağaçlardan önümüzdeki yıllarda ürün almaya
başlayacağız ve buna bağlı olarak da zeytinyağı üretimimiz katlanarak artacak.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2012 yılında ülkemizde 600 bin
ton zeytinyağı potansiyeline ulaşılacağı öngörülüyor.”
“İhracatta kan kaybediyoruz''
Türkiye'de son yıllarda zeytinyağı
tüketiminin arttığının altını çizen Ölken, bunda televizyon dizileri, reklam ve
sektörle ilgili yapılan tartışmaların etkili olduğunu kaydetti.
Şuan
Türkiye'deki yaklaşık 150 bin ton yağın 100 bin tonunun iç tüketimde
kullanıldığını vurgulayan Ölken, “Şuan zeytinyağımız sadece iç piyasaya yetecek
düzeyde, ihracatta yetersiz kalıyoruz. Eskiden kişi başına bir kilo zeytinyağı
tüketilirken son aylarda bu oran 1,5 hatta 2 kilolara yaklaşmış durumda. Yani
ürettiğimiz sadece kendimize yetecek düzeyde. İhracat oranlarımız ise 30 ile 50
bin ton arasında değişiyor. Yaklaşık 80 kadar ülkeye zeytinyağı gönderiyoruz. İç
tüketimin artması da ürünün azlığı nedeniyle ihracatta kan kaybına neden oluyor”
diye konuştu.
İhracat rakamlarının 2005 yılında 90 bin tonlarda olduğunu,
ancak bunun son yıllarda yarıya düştüğünü belirten Ölken, iç tüketimin yanı sıra
ihracat konusunda çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.
Genç
yaştaki ağaçlardan ürün alınmaya başlanmasıyla öngörülen 600 bin ton
zeytinyağının elde edilmesi kapsamında ihracat pazarının genişletilmesi
gerektiğini ifade eden Ölken, bu kapsamda pazar araştırmalarıyla ilgili
çalışmalara ağırlık verilmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Ölken,
Türkiye'de üretilen zeytinyağının yurt dışındakilerle aynı kalitede olduğunu,
ancak doğru tarım teknikleri, sulama ve hasat gibi unsurları göz önünde
bulundurarak modern yetiştirilik yapılması halinde potansiyelin artacağını
sözlerine ekledi.