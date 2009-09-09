Zeytinyağında ihracata iç tüketim engeli

Türkiye'de son yıllarda zeytinyağı tüketiminin arttığı, eldeki ürünün sadece iç piyasaya yetecek düzeyde olduğu bildirildi.



Zeytin ve zeytinyağı rekoltesi tespit çalışması için Hatay'a gelen Zeytin Dostu Derneği Başkanı ve Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Ölken, yaptığı açıklamada, son aylarda yapılan televizyon reklamları ve tanıtım çalışmalarının tüketime olumlu yönde etki yaptığını söyledi.



Türkiye'de ortalama 170 milyon ağaç bulunduğunu ve bunların çoğunun genç yaşta olduğunu ifade eden Ölken, üretimin her geçen yıl katlanarak arttığını kaydetti.



Son 10 yılda ülkede zeytinciliğe ilginin giderek arttığını ve 90 milyondan 170 milyon ağaca ulaşıldığını vurgulayan Ölken, şöyle devam etti:



“Zeytin ve zeytinyağında son yıllarda çok olumlu gelişmeler yaşıyoruz. Genç yaştaki ağaç sayımız her geçen yıl katlanarak artıyor. Bu ağaçlardan önümüzdeki yıllarda ürün almaya başlayacağız ve buna bağlı olarak da zeytinyağı üretimimiz katlanarak artacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2012 yılında ülkemizde 600 bin ton zeytinyağı potansiyeline ulaşılacağı öngörülüyor.”



“İhracatta kan kaybediyoruz''



Türkiye'de son yıllarda zeytinyağı tüketiminin arttığının altını çizen Ölken, bunda televizyon dizileri, reklam ve sektörle ilgili yapılan tartışmaların etkili olduğunu kaydetti.



Şuan Türkiye'deki yaklaşık 150 bin ton yağın 100 bin tonunun iç tüketimde kullanıldığını vurgulayan Ölken, “Şuan zeytinyağımız sadece iç piyasaya yetecek düzeyde, ihracatta yetersiz kalıyoruz. Eskiden kişi başına bir kilo zeytinyağı tüketilirken son aylarda bu oran 1,5 hatta 2 kilolara yaklaşmış durumda. Yani ürettiğimiz sadece kendimize yetecek düzeyde. İhracat oranlarımız ise 30 ile 50 bin ton arasında değişiyor. Yaklaşık 80 kadar ülkeye zeytinyağı gönderiyoruz. İç tüketimin artması da ürünün azlığı nedeniyle ihracatta kan kaybına neden oluyor” diye konuştu.



İhracat rakamlarının 2005 yılında 90 bin tonlarda olduğunu, ancak bunun son yıllarda yarıya düştüğünü belirten Ölken, iç tüketimin yanı sıra ihracat konusunda çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.



Genç yaştaki ağaçlardan ürün alınmaya başlanmasıyla öngörülen 600 bin ton zeytinyağının elde edilmesi kapsamında ihracat pazarının genişletilmesi gerektiğini ifade eden Ölken, bu kapsamda pazar araştırmalarıyla ilgili çalışmalara ağırlık verilmesinin önemli olduğunu kaydetti.



Ölken, Türkiye'de üretilen zeytinyağının yurt dışındakilerle aynı kalitede olduğunu, ancak doğru tarım teknikleri, sulama ve hasat gibi unsurları göz önünde bulundurarak modern yetiştirilik yapılması halinde potansiyelin artacağını sözlerine ekledi.



