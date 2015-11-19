Zeytinyağında fiyatlar arttı, ihracat azaldı

Fiyatlarının Avrupa’dan yüksek olması nedeniyle bu yıl zeytinyağı ihracat miktarı önceki yıla göre yüzde 44, ihracat geliri de yüzde 33 azaldı. Zeytinyağı ihracatçıları önümüzdeki sezonun rakamlarının daha da kötü olmasını bekliyor.

Türkiye'de 31 Ekim'de sona eren zeytinyağı ihracat sezonu, yüzde 33 düşüş gösterdi. Bir önceki sezon yaklaşık 100 milyon dolarlık zeytinyağı ihraç eden Türkiye'nin bu üründeki ihracatı, 2014/2015 sezonunda 66 milyon dolara geriledi. Zeytinyağı üreticileri, fiyatların yüksek olmasının ihracatı etkilediğini belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye geride kalan sezonda (1 Kasım 2014/31 Ekim 2015) 14 bin 856 ton zeytinyağı ihraç etti.

Bir önceki sezonda 26 bin 343 ton zeytinyağı ihracatı gerçekleştiren ve bundan yaklaşık 100 milyon dolar gelir sağlayan Türkiye'nin ihracat miktarı yüzde 44, ihracat geliri de yüzde 33 azaldı.

En çok ABD'ye gönderildi

Türkiye, 2014/2015 sezonunda en çok zeytinyağını ABD'ye ihraç etti. ABD'ye 2 bin 918 ton zeytinyağı gönderilerek, 11,4 milyon dolar ihracat geliri kaydedildi. Bu ülkeyi 9,4 milyon dolar zeytinyağı ihracatıyla Suudi Arabistan, 6,6 milyon dolarla Japonya, 5 milyon dolarla Irak ve 4,9 milyon dolarla İran izledi.

"Yüksek fiyat ihracatı düşürdü"

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Emre Uygun yaptığı açıklamada, geride kalan ihracat sezonunu değerlendirdi.

İhracatçı açısından sezonun iyi geçmediğini dile getiren Uygun, Türkiye'deki zeytinyağı fiyatlarının Avrupa'daki fiyatlardan yüksek olması nedeniyle ihracatın gerilediğini savundu.

Uygun, iç piyasadaki fiyat artışına karşın zeytinyağında markalı ve ambalajlı ürün ihracatına verilen desteğin aynı oranda artmadığına işaret ederek, "Özellikle iç piyasadaki yüksek fiyatla beraber markalı ihracat yapan firmalara verilen desteğin, artan fiyatlarla aynı oranda artmaması bu düşüşe neden oldu. Markalı ihracat engelledi, rakamlar da bunu ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni sezon daha kötü olacak"

Zeytinyağı ihracatında 1 Kasım'da başlayan yeni sezonun geride kalan sezondan daha kötü olmasını öngördüklerini dile getiren Uygun, "Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin tahminlerine göre bu yıl 143 bin ton zeytinyağı rekoltesi tahmin edildi ancak piyasadaki sektör temsilcilerinden ve üreticilerden aldığımız rekoltenin bunun daha da altında olacağı yönünde. Ancak iç tüketime yetecek kadar bir zeytinyağı olacağı tahmin ediliyor. Bu da önümüzdeki dönemin ihracatının daha düşük olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.