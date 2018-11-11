Zeytinyağı üreticilerinden 'Suriye' tepkisi: Fiyatlar 3 yıl öncesine indi

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Kurucu Üyesi Murat Narin, Suriye'den yağ getirileceği söylentisinin bile iç piyasada fiyatları etkilediğini belirterek, fiyatların 3 yıl öncesiyle aynı olduğunu söyledi.

Zeytindalı Harekatı sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin kontrolündeki Afrin'den ülkeye zeytinyağı sokulduğunu belirten Narin, "Bu ülkenin gümrüğü, sınır güvenliği, kanunu nizamı yok mu" diye sordu.

"Savaş koşullarında kim nasıl toplayıp bu ülkeye hangi yoldan getiriyor?

Cumhuriyet'ten Yusuf Özkan'a yaptığı açıklamada, zeytinyağlarının özellikle Suriye Afrin’den getirilmeye başlandığının piyasada sıkça konuşulur olduğunu vurgulayan Narin, “Rafine yağın fiyatı şu anda 8, sızma yağın 14 lira düzeyinde. Fiyatlar 3 yıl öncesinin fiyatlarına inmiş durumda. Şu anda tüccar yağ almıyor. Marmarabirlik alımı durdurdu. Tariş bile en yoğun çalışması gereken dönemde işçi çıkarıyor” dedi.

Suriye’den yağların tamamen yasadışı yollarla getirilmeye başlandığını belirten Narin, şöyle devam etti:

“Savaş koşullarında kim nasıl toplayıp bu ülkeye hangi yoldan getiriyor? Kayıtsız vergisiz hangi yollardan dolaşıma sokuluyor? Ülkeye getirilecek yağın toplam 50 bin ton olduğu söyleniyor. Türkiye rekoltesinin beşte biri. 50 bin ton 2 bin 500 tır yükü eder. Bu ülkenin gümrüğü, sınır güvenliği, kanunu nizamı yok mu? Getirilen yağlar için ülkemizdeki mezartaşlarına bakarak müstahsil makbuzu kesip, bir de devletten zeytinyağı destek primi alıyorlar. Üstelik bunları dış piyasaya da ‘Türk yağı’ diye satarak uluslararası arenada bizi zor duruma sokuyorlar. Böyle yıllar içinde, zar zor yarattığımız itibarımız, birkaç kişinin kısa dönem kârı için heba oluyor.”