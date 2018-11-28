"Zeytinyağı Harekatı: Tarkan, 'rant için zeytin ağaçlarına kıymayın' dedi: 84 bin 290 bağlama ihalesini alamadı"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Afrin'e önce Zeytindalı Harekâtı yapıldığını ardından Afrin'den zeytinyağı satın alındığını, geçen yıl da Tunus'tan zeytinyağı ithalatı yapıldığını aktardı. Muratoğlu, AKP'nin Türkiye'deki zeytinliklerin sökülmesini teklif ettiğini, şarkıcı Tarkan'ın zeytinlik alanların imara ve sanayi tesislerine açılmasına tepki göstererek "Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın" açıklamasını hatırlattı. Yazar, "Haliyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın '84 bin 290 bağlama ihalesini Tarkan alamadı. Kafayı çalıştırıp; 'Sonuna kadar Erdoğancıyım hatta büyük harfle yazın feriştahıyım…' deseydi… 'İşte kuzu kuzu geldim' şarkısıyla bile kapmıştı ithal et ihalesini…" vurgusu yaptı.

Dünya tarihinde ilk defa, 2015 yılında, AKP İktidarında, zeytinyağı ithal edildiğini belirten Murat Muratoğlu, "Üretim azalınca fiyat artar. Sezon başında 16 lira olan zeytinyağı, Suriye dedikodusu yüzünden 10 günde 14 liraya indi. Kim bilir ne kadar kaçak girdi?Şimdi savaştaki Suriye bizden fazla zeytin üretiyor. Doğuda, Hatay'da tek bir zeytin tesisi ayakta… Ne Mardin'de kaldı, ne Maraş'ta… Hepsi çoktan kapandı!" dedi.

"AKP zeytinlikleri sökmeyi teklif etti"

Suriye'den zeytin, papates, pamuk, kimyon bakla ithal edildiğini bildiren yazar, " Soğan gün sayıyor. İthal edince borçlar suya mı yazılıyor? Sonuçta parası bizden çıkıyor! AKP çıktı; 'Zeytin mi önemli, üzerine yapılacak tesis mi?' dedi! Zeytinlikleri sökmeyi teklif etti. Hesap da bilmiyorlar! Bir ton zeytinyağının ederi 3200 dolar, bir ton mermer 500 dolar…" ifadelerini kullandı.

"Sanatçı dediğin Saray'da kahvaltı yapıp, iftar kovalardı"

Şarkıcı Tarkan'ın zeytinlik alanların imara ve sanayi tesislerine açılmasına tepki göstererek "Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın" açıklamasını hatırlatan Murat Muratoğlu, "Hâlbuki sanatçı dediğin Saray'da kahvaltı yapıp, iftar kovalardı. Mitinglere katılır, kazandığı paraya bakardı. Haliyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın '84 bin 290 bağlama ihalesini Tarkan alamadı. Kafayı çalıştırıp; 'Sonuna kadar Erdoğancıyım hatta büyük harfle yazın feriştahıyım…' deseydi… 'İşte kuzu kuzu geldim' şarkısıyla bile kapmıştı ithal et ihalesini…"diye yazdı.

Murat Muratoğlu'nun "Zeytinyağı Harekatı!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz