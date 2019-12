-ZEYTİNYAĞI DİĞER SIVI YAĞLARA KARIŞTIRILAMAYACAK ANKARA (A.A) - 07.08.2010 - Zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerini belirleyen tebliğ, tüketicinin daha sağlıklı bilgilendirilmesi ve zeytinyağının kalitesinin korunması amacıyla yenilendi. Tebliğ uyarınca, zeytinyağı diğer sıvı yağlara, diğer sıvı yağlar da zeytinyağına karıştırılamayacak. Doğrudan tüketime yönelik zeytinyağları ve pirina yağları, nihai tüketiciye dökme olarak satışa sunulamayacak. Zeytinyağı ambalajında coğrafi işaret kullanımına da sınırlandırma getirildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, zeytinyağı ve pirina yağı tebliği ile bu yağların analizine ilişkin kriterleri belirleyen 2 tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ ile ham pirina yağı, pirina yağı, rafine pirina yağı ve zeytinyağı ayrı ayrı tanımlanırken, naturel zeytin yağları, ''Natürel sızma zeytinyağı, natürel birinci zeytinyağı, ham zeytinyağı/rafinajlık'' olarak sınıflandırıldı. Natürel zeytinyağlarında, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmayacak. Natürel birinci zeytinyağında, serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her l00 gramda 2 gramdan az olacak. Serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 2 gramdan fazla veya duyusal ve karakteristik özellikleri bakımından doğrudan tüketime uygun olmayan yağlar, ''ham zeytinyağı/rafinajlık yağlar'' olarak değerlendirilecek. Natürel zeytinyağlarına hiçbir gıda katkı maddesi ilave edilmeyecek. Zeytinyağlarında kullanılacak doğal aroma maddeleri, ürünlerdeki bulaşanlar ve pestisit miktarları, Türk Gıda Kodeksi mevzuatına uygun olacak. Zeytinyağlarının etiketlenmesinde, zeytinyağına çeşni ve/veya aroma ilave edilmesi halinde, ürün adından önce çeşni ve/veya aroma maddesinin adı, ürün adı ile aynı punto büyüklüğünde olacak şekilde belirtilecek. Sadece natürel sızma zeytinyağları ve natürel birinci zeytinyağları etiketlerinde ilgili mevzuatına uygun olarak coğrafi işaret kullanılabilecek. Pirina yağı hiçbir koşulda zeytinyağı olarak adlandırılamayacak. Halen faaliyet gösteren ve tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten işyerlerince üretilmiş veya üretilecek olan natürel ikinci zeytinyağı, karma pirina yağı, çeşnili zeytinyağı ve ham zeytinyağı, 1 Ağustos 2011 tarihine kadar piyasada satılabilecek.