T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zeytinlikte devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik ilçesinde, zeytinlikte çalışırken, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Turgut Emir (37), yaşamını yitirdi

22 Nisan 2018 21:19

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik ilçesinde, zeytinlikte çalışırken, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Turgut Emir (37), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Derbent Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezindeki otomobil fabrikasında çalışırken, 2 hafta önce işten ayrılan, evli ve 2 çocuk sahibi Turgut Emir, İznik ilçesi Derbent Mahallesi’nde tarımla uğraşmaya başladı. Emir, çalıştığı zeytinlikte, henüz belirlenemeyen nedenle kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan Emir\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Turgut Emir\'in cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet BULDUİZNİK Bursa DHABURSAnınEmirKazaDerbent MahallesindeKentSağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24