Zeytinliklerin imara açılmasına soruşturma izni, Danıştay'dan döndü

Ersin ERCAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Mudanya ilçesinde, mevcut belediye başkanı Hayri Türkyılmaz ve 2 eski belediye başkanı ile 50 meclis üyesi hakkında, 612 zeytinliği vasıf değişikliği yaparak imara açtıkları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı\'nca verilen soruşturma izni kararı, Danıştay tarafından kaldırıldı. Eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle kararı kaldıran Danıştay, zeytinliklerin imara açıldığı imar planlarında Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin de sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, geçen yıl aralık ayında, Mudanya\'da zeytinlik alanların imara açıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattı. İncelemede, 2003 ile 2016 yılları arasında belediye meclisinde kabul edilen 10 imar planı revizyonu ile 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun\'un 20\'nci maddesinde öngörülen sınırlamalara uyulmaksızın, 612 zeytinlikte vasıf değişikliği yapılarak konut ve kentsel kullanım alanları oluşturulduğu belirlendi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, haklarında ön inceleme yapılan mevcut belediye başkanı CHP\'li Hayri Türkyılmaz ve 2 eski belediye başkanı ile 28\'i eski, 50 meclis üyesi hakkında soruşturma izni verdi.

DANIŞTAY, SORUŞTURMA İZNİ KARARINI KALDIRDI

Zeytinlik alanları imara açmakla suçlanan belediye başkanları ve meclis üyeleri, Danıştay\'a itirazda bulundu. Danıştay 1\'inci Daire, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle itirazı haklı bularak soruşturma izni kararını kaldırdı. Danıştay kararında, söz konusu 3573 sayılı kanuna göre, zeytinlik sahalarının daraltılamayacağı; ancak belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşmanın, zeytinlik alanın yüzde 10\'unu geçemeyeceği hükmü hatırlatılarak, şöyle denildi:

\"Bu bağlamda, ön inceleme konusu her bir imar planında, planlanan alanın yüzölçümünün ne olduğu, hangi miktarda zeytinlik alanın yapılaşmaya açıldığı, yapılaşmaya açılan zeytinlik alanın her bir plan bazında ve planlanan sahanın bütününde hangi oranda olduğu, ilgili kanunda öngörülen yüzde 10\'luk yapılaşma sınırının aşılıp alışmadığı, bu planların üst ölçekli planlara aykırı olup olmadığı hususlarını aydınlatan bilirkişi raporu alınması gerektiği anlaşılmıştır.\"

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİNİN DE SORUMLULUĞU VAR

Kararda, zeytinlik sahalarını yapılaşmaya açtığı öne sürülen imar planlarının Büyükşehir Belediye Meclisi onayıyla yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, \"Planlarda Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin de sorumluluğu bulunduğu dikkate alınarak her bir planda illiyet bağı bulunan ilgililer ayrıştırılıp her bir planın ayrı bir eylem olduğu değerlendirilerek yeniden ön inceleme yapılması gerektiği anlaşılmıştır\" denildi.

Bu nedenlerle belediye başkanları ve meclis üyelerinin itirazlarını kabul eden Danıştay 1\'inci Daire, İçişleri Bakanlığı\'nın 18 Aralık 2017 tarihli soruşturma izni kararını kaldırırken, belirtilen eksiklikler giderilerek yeniden ön inceleme yapılmasına karar verdi.

BAŞKAN TÜRKYILMAZ: YASALARA AYKIRI BİR UYGULAMAMIZ YOK

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, göreve geldiği 2014 yılından bu yana yasalara aykırı bir uygulamanın olmadığını söyledi. Başkan Türkyılmaz, yalnızca Bademli Mürsel, Aydınpınar ve Ülküköy planlarıyla ilgili soruşturmaya tabi tutulduğunu hatırlatarak, \"Tarım görüşleri alınmış olmasına rağmen burada yüzde 10 üzerinden bir soruşturma izni verildi. Birisi Bademli Mürsel Mahallesi\'nde daha önceki süreçte bir vatandaş uğradığı mağduriyet sonucu yargıya gitmiş, mahkeme tarafından haklı bulunmuş ve yapılan imar planı değişikliği sonucunda mağdur olduğuna karar verilmiş. Teknik heyetimiz inceledikten sonra meclis kararı aldık. Yargı kararını uyguladık. Bir diğer konu Ülkü Mahallesi imar planları. Planları yapıldı, tüm görüşler ve onaylar alındı. Teknik olarak da uygun bir plan hazırlandı. 5 bin Ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde bir karış yer ilave etmeden daha önce yazılmış imar planı kabul edildikten sonra Büyükşehir\'e sunuldu. Büyükşehir de bizim buradan 3 katlı çıkardığımız imarı 5 kat olarak değiştirdi ve bu şekilde onayladılar. Yine aynı şekilde Aydınpınar\'da imar planları daha önce hazırlanmış, aynı şekilde teknik heyetin verdiği raporlar doğrultusunda yeni bir imar alanı açmadan planlar yapılmıştır. Bu üç plan değişikliğiyle alakalı söz konusu yere bir karış beton dökülmemiş. Altyapı hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması için değişiklik yapılmıştır\" dedi.

