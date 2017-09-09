Zeytinköy'ün yaraları sarılıyor

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Menteşe İlçesi\'ne bağlı Zeytinköy Mahallesi\'nde çok sayıda konut, ahır ve bini aşkın arı kovanına zarar veren; tarım arazileri ile çam ağaçlarıyla kaplı yüzlerce hektar alanı kül eden yangın sonrası bölge sakinlerin yaraları sarılmaya başlandı. Başka Menhteşe Kaymakamlığı olmak üzere sivil toplum kuruluşları bölge sakinlerine destek oluyor. Ayrıca bölgeye kurulan çadırların dışınca son olarak 22 konteynerlik bir alan, AFAD ekiplerince hazırlanmaya başladı.

Menteşe İlçesi\'nin kırsal Zeytinköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü çıkan yangın, bölge halkına kabusu yaşattı. Rüzgarın müdahaleyi güçleştirdiği yangın, ertesi gün de devam eden çalışmalarla söndürülebildi. Alevlerin 2 kez içine girdiği, 136 hane ve 256 nüfuslu Kozağaç Dağı\'nın zirvesine yakın yerde kurulu Zeykinköy Mahallesi\'ndeki 57 ev ve 10 ahır ile 2 depo tamamen yandı. Ayrıca çok sayıda kovandaki arılar telef oldu. Söndürme çalışmalarına katılan köylüler ve ormancılardan bazıları, dumandan etkilendi. Yangında 300 hektarlık çam ormanı, 400 hektara yakın tarım arazisi ve makilik alanın zarar gördüğü belirtildi. 57 ev ve 10 ahır ile 2 depo ise tamamen yandı.

Yangın ardından tüm partilerden milletvekilleri bölgeye giderek halkı ziyaret etti. Çeşitli sivil toplum kuruluşları da Zeytinköylülere destek oldu. Köylüler, mahallede temizlik çalışmalarına başladı. Zeytinköy\'e kurulan 12 odalı 6 büyük çadırın dışında beklenilen konteynerlerden de haber geldi. Gelen 18 konteynerin 6\'sı gece yerleştirildi. Zeytinköy Muhtarı Güngör Uzun şöyle dedi:

\"Acımız, üzüntümüz çok büyük. Yanan ormanlarımız, köylülerimizin yanan evleri 100-150 yıllıktı. Burada tarihin yarısı yok oldu. En büyük tesellimiz, yangının başladığı andan itibaren devletimizin yanımızda olduğunu görmek oldu. Sağolsun bizi hiç yalnız bırakmadılar. Hala yardım geliyor. Yangının şokunu atlatmaya çalışıyoruz. Şu anda AFAD tarafından mahallenin alt kısmında belirlenen geniş bir alana ilk etapta 18 konteyner yerleştirilecek. 18 konteynerin 6\'sı dün gece AFAD ekiplerince yerlerine monte edildi. Alanın 22 konteyner alacak şekilde düzenlemesi yapılırken, elektrik ve su getirilmesi ardından vatandaşlar konteynerlere yerleştirilecek. Konteynerler oturma odası, tuvalet banyo ve mutfaktan oluşuyor.\"

Bölgede inceleme yapan ve köylülerle konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, \"Geçmiş olsun\" dileklerini ilettiklerini belirterek, \"Vatandaşlarımızın mağduriyetin süratle giderileceğini ve yanan ormanlık bölgenin hızlı bir şekilde ağaçlandırılması için gerekli girişimlerde bulunacağımızı ifade etmek istiyorum. Zeytinköylü hemşerilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının kontrol altına alınması sürecinde gönüllü bir şekilde emek gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

HAYVANLARIN İHTİYACLARI DA KARŞILANACAK

İstanbul\'daki Fatih Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Demir de dün öğle saatlerinde Zeytinköy\'e gelerek bilgi aldıktan sonra STK\'ların dağıttığı karavananın başına geçerek köylülere yemek dağıttı. Mahalle sakinleri ile konuşan Başkan Demir, yanan ev ve alanları gezerken cuma namazını da buradaki yangından etkilenmeyen camide kıldı. Başkan Demir, şunları söyledi:

\"Bir nebze bile olsa onların sıkıntılarını, onlarla beraber olmak suretiyle, onlarla paylaşmaya geldik. Muhtar, dernek başkanı, köyün kadınları ile yaptığımız görüşmelerde, camide, cami çıkışında her şeyden önce devletimizin, hükümetimizin böyle bir zamanda yanlarında olmasından son derece memnunlar. Kızılay\'ın, AFAD\'ın desteklerinden son derece memnun ve mutlular. İhtiyaçlarının karşılandığını ancak, hayvanlarının yemlerinin yangında, samanlıklarıyla birlikte yandığını söylüyorlar. Bunların da acil karşılanması gerektiğini söylediler. Biz de bu konuyu üzerimize bir görev aldık. Bu hayvanların yemlerinin sağlanması ile ilgili bir çalışma başlattık arkadaşlarla. İnşallah buradaki caminin de ihyasını gerçekleştireceğiz. Bir de su sistemi var köyün. Hala yetersiz bir su sistemi. Özellikle yazın yetersiz hale geliyor. O mevcut su sistemini, su deposunu desteklemek adına artezyen talepleri kuyusu talepleri oldu. Onunla ilgili de arkadaşlara söyledik. Şimdi çalışmalara başlayacaklar. Uygun yerler neresiyle mevcut su şebeke sistemini besleyecek. yaz aylarında da onu ikamet bir artezyen kuyusu çalışması da başlatıyoruz.\"

ZEYTİNKÖY\'ÜN ÜZEN HALİ YUKARIDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Zeytinköy\'de drone tarafından çekilen görüntüler, yangın kabusunun yarattığı dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun yarın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde; Zeytinköy\'de AFAD, Kaymakamlık, Belediye ve STK\'ların yoğun biçimde çalışmalarını sürdürdükleri, yanan telefon ve zarar gören elektrik hatlarının yenilenme çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Orman ve itfaiye ekipleri ise bölgede nöbet tutmayı, çıkan her duman ve alevlenmeye müdahale etmeyi sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI