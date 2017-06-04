"Zeytini yok edecek yasada TRT bandrolünün ne işi var?"

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Sanayi Komisyonu'nda kabul edilen Üretim Reform Paketi’nin amacından saptığını, adeta çorba yasası haline geldiğini söyledi. Hükümetin, gece yarısı önergesiyle yeni bir korsan maddeyi tasarıya monte ettiğini ifade eden Arslan, “Tüketiciler, cep telefonunun etiket fiyatının yüzde 6’sı, bilgisayar ve tabletin fiyatının yüzde 2’sine, her türlü TV alıcısının satış fiyatının yüzde 10’una artık yasa yoluyla TRT bandrol bedeli olarak ödeyecek. Cep yakan Bakanlar Kurulu Kararı yasaya dönüşecek” dedi.

Arslan’ın yazılı açıklaması şöyle:

Gece yarısı önergesinde asıl niyet açığa çıktı. İktidar milletvekilleri, tüketiciden alınan bu yüksek bandrol bedelini Bakanlar Kurulu Kararıyla tahsil ediyordu, şimdi yasa haline getirmek isterken gerekçede kendilerini ele verdiler. Yanlış yazılmış diye düzelttikleri gerekçede geçen ifade şudur: ‘… bandrol ücretinin, cihazların içerisinde yer alan radyo-TV alıcısına denk gelen bedel üzerinden değil, cihazın tamamının bedeli üzerinden hesaplanacağı hususuna açıklık kazandırılmıştır.” İktidar, itiraf gibi önerge gerekçesini daha sonra geri çekmiş ve makyajlanmış, asıl niyeti gizlenmiş önergeyi komisyona sunmuştur.

“TRT payını kaldıranlar, bu defa bandrol parasını getirdi”

AKP önergesi, birçok kez dava konusu olan TRT bandrol bedellerinin önünü yasayla kapatmak, geçen yıl değişen Bakanlar Kurulu kararı ile arttırılıp toplanan geliri yasaya taşımak için verildi. Genel Kurulda bu önerge geri çekilmezse, Bakanlar kurulu kararıyla keyfi biçimde bize ödetilen yüksek TRT bandrolü bedelleri yasal zırha kavuşacak. Üstelik bu bandrol, telefonunuzun, televizyonunuzun, bilgisayarınızın, uydunuzun, radyonuzun içindeki alıcı bedeli üzerinden değil, televizyonun, telefonun toplam fiyatı üzerinden yasa adıyla alınmaya devam edilecek. Cep telefonunun etiket fiyatının yüzde 6’sına, bilgiyasar ve tabletin fiyatının yüzde 2’sine, her türlü TV alıcısının fiyatının yüzde 10’una TRT talip oluyor. Bunu düşürmesi gereken iktidar, tam tersine, Bakanlar Kurulu kararını yasa haline getirmeye kalkıyor, yine evlerden TRT katılım payı almaya devam ediyor.

Satın aldığımız cihazların, cep telefonlarının, TV, tablet ve bilgisayarların içindeki uydu-tv alıcısının fiyatı üzerinden değil, telefonun, bilgisayarın toplam satış fiyatı üzerinden TRT bandrol parası almaya kalkıyorlar. Bunu neden yapıyorsunuz diye soruyoruz, zaten bakanlar Kurulu kararıydı şimdi yasaya taşıyoruz diyorlar. Bakanlar Kurulu kararının başlı başına vatandaşın aleyhine olduğunu ve davalık bir işlem olduğunu söylüyoruz, şimdi o kararı yasalaştırıyorlar. Ben bilgisayarı, cep telefonunu sanki sırf TRT seyretmek için alıyorum.

Ne diyeyim, üretim reform paketinin amacı değişmiş,bir çok yeni ihdas edilen maddeler ile tam bir çorba yasa tasarısına dönüşmüştür. Anlamsız ve gereksiz olarak eklenen bu maddeleri iktidar derhal geri çekmeli.

“Zeytinliğin, TRT bandrolünün, üretim reformuyla ne ilgisi var”?

Zeytinlik, kıyı ve meraları talana açacak, zeytinin ölüm fermanı olacak maddeler ve geceyarısı maddeleri derhal tasarıdan çekilmelidir. Biz üretim reformuna evet, yeni talanlara, yeni korsan maddelere, halkın zararına yol açacağı için her karşı çıkacağız. TRT bandrolünün, zeytinliğe maden ve fabrika kurmanın, özelleştirme hesaplarının Üretim Reformuyla ne ilgisi var! Sanayicimiz ve esnafımız bu tasarının sulandırılmasından şikayetçidir. Üretimin gerçek sorunlarına odaklanmalıyız, korsan önergelerle, torbadan çuvala dönen tasarılarla Meclis çalıştırılamaz.