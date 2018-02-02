ZEYTİNBURNU'NDAKİ SİLAHLI SALDIRI ZANLISI YAKALANDI 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda geçtiğimiz pazar günü Bahri Örnek\'e ateş açan ve Örnek\'in de arasında bulunduğu 3 kişiyi yaralayan şüpheli dün yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Olay, 58\'inci Bulvar Caddesi üzerinde 28 Ocak Pazar günü meydana gelmişti. Kimliği belirsiz bir kişi caddede kalabalık arasında yürüyen Bahri Örnek\'in ayağına ateş etmiş, olayda Örnek ve caddede yürüyen 1 kadın ve 1 çocukta bacaklarından yaralanmıştı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu ateş eden şüphelinin kimliğini belirledi. Polis ekipleri şüpheli Ahmet Burak G.\'yi dün yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda Ahmet Burak G.\'nin olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Ahmet Burak G.\'nin yapılan detaylı sorgulamasında, \'Ruhsatsız silah\', \'Mühürde sahtecilik\', \'Uyuşturucu bulundurmak\' ve \'Açıktan hırsızlık\' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyette ifade vermediği öğrenilen Ahmet Burak G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

-Ahmet Burak G.\'nin koşarak gelmesi

-Ateş açması

-Örnek\'in yaralanması

-Ahmet Burak G.\'nin kaçması

-Genel ve detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ (arşiv)

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Detaylar