ZEYTİNBURNU'NDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI - 4

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Zeytinburnu\'nda üniversite öğrencisi E.Ö\'yü adım adım takip ederek apartman girişinde darp ettiği iddia edilen zanlı yakalandı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 21 yaşındaki H.A.S.\'nın suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesinde bulunan bir apartmanda geçtiğimiz Cuma günü E.B.Ö.\'nün saldırıya uğramasıyla ilgili Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda, saldıran şüphelinin Suriye uyruklu 21 yaşındaki H.A.S. olduğunu belirledi. Zeytinburnu Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A.S., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerinden öğrenilen ilk bilgiye göre, H.A.S. saldırı anını hatırlamadığını, o sırada uyuşturucunun etkisi altında olduğunu söylediği iddia edildi. Suriyeli H.A.S.\'nin işlemlerine Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde devam edileceği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin üzerindeki mont, tişört ve pantolonun, saldırıyı gerçekleştirdiği gün üzerinde bulunduğu kıyafetlerle aynı olması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Zanlının polis eşliğinde emniyetten çıkışı

-Polis aracına bindirilmesi

-Aracın emniyet önünden hareket etmesi

-Emniyet binasından detay görüntü

(POLİS KAMERASI)

-Şüphelinin Asayiş Şube ekiplerine teslim edilmesi

-Genel ve detaylar