Zeytinburnu'ndaki Nakliyeciler Sitesi'nin yıkımı tamamlandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU\'ndaki Nakliyeciler Sitesi\'nin bulunduğu arazinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 işyerinin yıkımı tamamlandı. Hergün yüzlerce kamyonun giriş çıkış yaptığı alanda halen yıkılan binaların molozlarının kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Yıkımlar 5 Ocak Cuma günü saat 04.00 sıraları başlamıştı. Yıkım sıralarında gün ağarır ağarmaz hurdacılar da alana gelmiş burada buldukları demir, metal, plastik malzemeleri toplayarak kamyonetlere yüklemiş, bu malzemelerden büyük kazanç sağlayacaklarını söylemişlerdi.

(FOTOĞRAF)

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