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Zeytinburnu'ndaki Nakliyeciler Sitesi'nin yıkımı tamamlandı

  Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'ndaki Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 işyerinin yıkımı tamamlandı

08 Ocak 2018 14:44

 

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU\'ndaki Nakliyeciler Sitesi\'nin bulunduğu arazinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 işyerinin yıkımı tamamlandı. Hergün yüzlerce kamyonun giriş çıkış yaptığı alanda  halen yıkılan binaların molozlarının kaldırılması çalışmaları sürüyor. 

Yıkımlar 5 Ocak Cuma günü saat 04.00 sıraları başlamıştı. Yıkım sıralarında  gün ağarır  ağarmaz hurdacılar da alana gelmiş burada buldukları demir, metal, plastik malzemeleri toplayarak kamyonetlere yüklemiş, bu malzemelerden büyük kazanç  sağlayacaklarını söylemişlerdi.

 

(FOTOĞRAF)

 

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