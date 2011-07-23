T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zeytinburnu'ndaki grubu Sırrı Süreyya Önder dağıttı!

Zeytinburnu'nda meydana gelen olaylar sıradında BDP İlçe Başkanlığı binasına gerçekleştirilen

23 Temmuz 2011 03:00

T24 - Zeytinburnu'nda meydana gelen olaylar sıradında BDP İlçe Başkanlığı binasına gerçekleştirilen taşlı saldırının ardından Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ziyarete geldi. Ziyaret sırasında bina önünde toplanan 100 kişilik grup, bir süre Kürtçe slogan attıktan sonra milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in isteği üzerine olaysız dağıldı.



Zeytinburnu'nda 4 gündür devam eden olaylar henüz yatışmadı. 2 gün önce taşlı saldırının gerçekleştirildiği BDP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı binasına gelen Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçmiş olsun dileklerini iletti. Önder binadayken dışarıda toplanan 100 kişilik bir grup kendilerine küfür edildiğini iddia ederek Kürtçe slogan atmaya başladı. Bu sırada binadan çıkan Önder, durumla ilgili bölgede görevli polis müdürüyle görüştü. Polis müdürünün isteği üzerine Önder, slogan atan grubu dağılmaları yolunda uyardı. Grup bir süre daha zafer işareti yapıp slogan attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, BDP'lilerin toplandığını duyan bir grup vatandaş ilçe başkanlığı binası önüne yürümek istedi. Çevik kuvvetin müdahalesiyle karşılaşan grup ara sokaklara dağıldı. Binanın etrafını ablukaya alan çevik kuvvet polisi, yaklaşık 10 kişiden oluşan timlere bölünerek grubun peşinden ara sokaklara girdi. Polis helikopterinin yerini belirlediği gruplara biber gazıyla müdahale eden bir çevik kuvvet timinin hemen arkasında ses bombası patladı. Patlamada yaralanan olmazken, bir dükkanda maddi hasar meydana geldi.


10 kişi gözaltına alındı

Zeytinburnunda devam eden olaylar sırasında 10 kişi gözaltına alındı. BDP binası önüne gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, vatandaşların tepkisi üzerine makam aracına binerek uzaklaştı. Zeytinburnu'nda yaşanan olaylar sırasında polis ara sokaklardaki gruplara biber gazıyla müdahale etti. Dağılmamakta direnen 10 kişi gözaltına alındı. BDP binası önüne gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Kalabalıktan bağıran bir kişinin, " Birazdan Zeytinburnu Belediyesini taşlamaya gideceğiz" diye bağırması üzerine Aydın makam aracına binerek uzaklaştı.

Ayrıca, BDP binasına ziyarette bulunan Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in çıkışta, " Yarın bölgedeki siyasi temsilcilerle bu olayların bastırılması için görüşeceğim" dediği belirtildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24