Zeytinburnu'ndaki grubu Sırrı Süreyya Önder dağıttı!

T24

10 kişi gözaltına alındı

Zeytinburnu'nda 4 gündür devam eden olaylar henüz yatışmadı. 2 gün önce taşlı saldırının gerçekleştirildiği BDP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı binasına gelen Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçmiş olsun dileklerini iletti. Önder binadayken dışarıda toplanan 100 kişilik bir grup kendilerine küfür edildiğini iddia ederek Kürtçe slogan atmaya başladı. Bu sırada binadan çıkan Önder, durumla ilgili bölgede görevli polis müdürüyle görüştü. Polis müdürünün isteği üzerine Önder, slogan atan grubu dağılmaları yolunda uyardı. Grup bir süre daha zafer işareti yapıp slogan attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.Radikal'de yer alan habere göre, BDP'lilerin toplandığını duyan bir grup vatandaş ilçe başkanlığı binası önüne yürümek istedi. Çevik kuvvetin müdahalesiyle karşılaşan grup ara sokaklara dağıldı. Binanın etrafını ablukaya alan çevik kuvvet polisi, yaklaşık 10 kişiden oluşan timlere bölünerek grubun peşinden ara sokaklara girdi. Polis helikopterinin yerini belirlediği gruplara biber gazıyla müdahale eden bir çevik kuvvet timinin hemen arkasında ses bombası patladı. Patlamada yaralanan olmazken, bir dükkanda maddi hasar meydana geldi.Zeytinburnunda devam eden olaylar sırasında 10 kişi gözaltına alındı. BDP binası önüne gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, vatandaşların tepkisi üzerine makam aracına binerek uzaklaştı. Zeytinburnu'nda yaşanan olaylar sırasında polis ara sokaklardaki gruplara biber gazıyla müdahale etti. Dağılmamakta direnen 10 kişi gözaltına alındı. BDP binası önüne gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Kalabalıktan bağıran bir kişinin, " Birazdan Zeytinburnu Belediyesini taşlamaya gideceğiz" diye bağırması üzerine Aydın makam aracına binerek uzaklaştı.Ayrıca, BDP binasına ziyarette bulunan Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in çıkışta, " Yarın bölgedeki siyasi temsilcilerle bu olayların bastırılması için görüşeceğim" dediği belirtildi.