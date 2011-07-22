T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zeytinburnu'nda ülkücü-BDP gerginliği sürüyor

Zeytinburnu'nda geçtiğimiz pazartesi günü terör örgütü yandaşlarının başlattığı olayların ardından

22 Temmuz 2011 03:00

T24 - Zeytinburnu'nda geçtiğimiz pazartesi günü terör örgütü yandaşlarının başlattığı olayların ardından yaşanan gerginlik 3 gündür devam ediyor. Dün akşam da tepki için sokağa çıkan ülkücü grup, BDP ilçe binasına yürümek istedi. Polisin izin vermediği grup, ara sokaklarda eylemlerini gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdü.

Zeytinburnu'nda gerginlik sürüyor

Veliefendi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde, dün akşam saatlerinde yine bir grup PKK yandaşı korsan gösteri düzenleyip bazı işyerlerini taşladı. Terör örgütü yandaşları, polisin müdahalesi ile dağıtıldı. Olayların hemen ardından cadde üzerinde toplanan yaklaşık 300 kişilik ülkücü grup, BDP ilçe binasına yürümek istedi. Ancak polis, biber gazı ve tazyikli su sıkarak grubu dağıttı. Bir süre sonra tekrar toplanan kalabalık, ellerinde sopalarla ara sokaklarda terör örgütü yandaşlarını aradı. Türk bayrağı açıp sokaklarda gezen öfkeli kalabalığa balkonlarına çıkan bazı kişiler de destek verdi.

Zeytinburnu'nda gerginlik sürüyor

Polisin, BDP ilçe binası önündeki güvenlik önlemi ve ülkücü grupların bekleyişi gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken yaşanan olaylardan rahatsız olan mahalle sakinleri olayların daha fazla büyümemesi için yetkililerin önlem almasını istedi.


İşyerleri taşlanıyor

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde toplanan bir grup da çevredeki bazı işyeri ve otomobillerin camlarını taşladı. Kalabalık arasında ellerinde sopa ve satır bulunanların da olduğu belirtilirken, polisin sıktığı biber gazı zaman zaman mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

Zeytinburnu'nda gerginlik sürüyor

Öte yandan grubu sakinleştirmek için olay yerine gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal medyadan olayların abartılarak insanların galeyana getirilmeye çalışıldığını belirterek, vatandaşları sağduyu olmaya çağırdı.


Belediye Başkanı: Provokasyon

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçedeki olayların sosyal paylaşım siteleri üzerinden gönderilen provokasyon amaçlı mesajlarla organize edildiğini söyledi. Kendisine de 'Zeytinburnu'nun şu noktasında şu kadar adam öldürüldü' diye mail geldiğini belirten Aydın, halkın gece saatlerinde dışarı çıkmamasını ve sağ duyulu hareket etmesini istedi.

Aydın, "Çok açık ve net söylüyorum. Zeytinburnu'nda provokasyon yapılıyor. Ben Zeytinburnu hemşerilerimin sakin olmasını arzu ediyorum. Bazı söylentiler var. 'Yok şu kadar kişi öldürüldü' diye. Bunların tamamı asılsızdır. Yalandır. Hiçbir şeye itibar etmesinler. Oyuna gelinmesin. Sakin olalım. Herkes evinde kalsın. Sokağa çıkmasınlar. Gece saatlerinde. İnsanların sağduyusu sayesinde kısa sürede bu problemin aşılacağına inanıyorum. Özellikle söyleyeceğim şey; Zeytinburnulu hemşerilerimiz dedikodulara itibar etmesin. Örneğin benim mail adresime de 'Zeytinburnu'nun şu noktasında şu kadar adam öldürüldü' gibi mailler geliyor. Bunlar tamamen asılsızdır. Tamamen gerçek dışı. Gece saatlerinde insanlarımızın evinde olması lazım. İnsanların sağduyusu sayesinde bunu aşacağız" şeklinde konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24