Zeytinburnu'nda ülkücü-BDP gerginliği sürüyor

T24

İşyerleri taşlanıyor

Belediye Başkanı: Provokasyon

Veliefendi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde, dün akşam saatlerinde yine bir grup PKK yandaşı korsan gösteri düzenleyip bazı işyerlerini taşladı. Terör örgütü yandaşları, polisin müdahalesi ile dağıtıldı. Olayların hemen ardından cadde üzerinde toplanan yaklaşık 300 kişilik ülkücü grup, BDP ilçe binasına yürümek istedi. Ancak polis, biber gazı ve tazyikli su sıkarak grubu dağıttı. Bir süre sonra tekrar toplanan kalabalık, ellerinde sopalarla ara sokaklarda terör örgütü yandaşlarını aradı. Türk bayrağı açıp sokaklarda gezen öfkeli kalabalığa balkonlarına çıkan bazı kişiler de destek verdi.Polisin, BDP ilçe binası önündeki güvenlik önlemi ve ülkücü grupların bekleyişi gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken yaşanan olaylardan rahatsız olan mahalle sakinleri olayların daha fazla büyümemesi için yetkililerin önlem almasını istedi.Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde toplanan bir grup da çevredeki bazı işyeri ve otomobillerin camlarını taşladı. Kalabalık arasında ellerinde sopa ve satır bulunanların da olduğu belirtilirken, polisin sıktığı biber gazı zaman zaman mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor.Öte yandan grubu sakinleştirmek için olay yerine gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal medyadan olayların abartılarak insanların galeyana getirilmeye çalışıldığını belirterek, vatandaşları sağduyu olmaya çağırdı.Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçedeki olayların sosyal paylaşım siteleri üzerinden gönderilen provokasyon amaçlı mesajlarla organize edildiğini söyledi. Kendisine de 'Zeytinburnu'nun şu noktasında şu kadar adam öldürüldü' diye mail geldiğini belirten Aydın, halkın gece saatlerinde dışarı çıkmamasını ve sağ duyulu hareket etmesini istedi.Aydın, "Çok açık ve net söylüyorum. Zeytinburnu'nda provokasyon yapılıyor. Ben Zeytinburnu hemşerilerimin sakin olmasını arzu ediyorum. Bazı söylentiler var. 'Yok şu kadar kişi öldürüldü' diye. Bunların tamamı asılsızdır. Yalandır. Hiçbir şeye itibar etmesinler. Oyuna gelinmesin. Sakin olalım. Herkes evinde kalsın. Sokağa çıkmasınlar. Gece saatlerinde. İnsanların sağduyusu sayesinde kısa sürede bu problemin aşılacağına inanıyorum. Özellikle söyleyeceğim şey; Zeytinburnulu hemşerilerimiz dedikodulara itibar etmesin. Örneğin benim mail adresime de 'Zeytinburnu'nun şu noktasında şu kadar adam öldürüldü' gibi mailler geliyor. Bunlar tamamen asılsızdır. Tamamen gerçek dışı. Gece saatlerinde insanlarımızın evinde olması lazım. İnsanların sağduyusu sayesinde bunu aşacağız" şeklinde konuştu.