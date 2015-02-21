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Zeytinburnu'nda, tramvay kazası; bir Suriyeli kadın öldü

Otomobil ile çarpışmasıyla savrulan minibüs, tramvay yolu üzerinden karşıya geçmek isteyen ikisi çocuk, üç kişiye çarptı

21 Şubat 2015 21:26

Zeytinburnu'nda trafik ışıklarından karşı yöne geçmek isteyen bir otomobil ile tramvay yoluna girdiği belirtilen bir minibüsün kaza yapması sonucu Suriyeli bir kadın yaşamını yitirdi, iki çocuğu ise yaralandı.

Otomobil ile çarpışmasıyla savrulan minibüs, tramvay yolu üzerinden karşıya geçmek isteyen ikisi çocuk, üç kişiye çarptı. Kazada, Suriye uyruklu Zilal Nasır (37) hayatını kaybederken, çocukları Yusuf (13) ve Hüda (9) ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kazayı gören yurttaşlar durumu polise ve ambulans ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri anne Zilal Nasir'i kurtaramazken, yaralanan iki kardeşi çevre hastanelere sevk etti. Olay yeri incelemelerin ardından Zilal Nasır'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

Sürücüler gözaltına alındı

 

Her iki sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri ise yaklaşık bir saat kapandı. Görgü tanıkları ve yurttaşlar ise aynı yol üzerinde çok sayıda kaza meydana geldiğini, birçok aracın ise yasak olduğu halde tramvay yolunu kullandığı söyledi.

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