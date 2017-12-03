ZEYTİNBURNU'NDA TOP MERMİSİ İMHASI; SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPATILDI (3)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
Zeytinburnu sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı; kontrollü şekilde patlama gerçekleştirildi.
Zeytinburnu Kennedy Caddesi\'ndeki eski Tank Bakım Fabrikası mevkiindeki inşaat alanında iki top mermisi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kennedy Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı. İnşaat alanı çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.
Uzman ekiplerin incelemelerinin ardından top mermileri imha edildi. Kontrollü patlatma sonrası yol trafiğe yeniden açıldı.
Görüntü Dökümü:
------------------------
(EK GÖRÜNTÜ)
-Patlama anı
-Dumanların yükselmesi
-Trafiğin açılması
(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)
-Kapatılan cadde
-Sahil yolu
-Top mermilerinin bulunduğu alan
-Polis ekiplerinden detay
03.12.2017 - 16.29 - Haber Kodu : 171203104
03.12.2017 - 16.38 - Haber Kodu : 171203105
dhafeed