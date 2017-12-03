ZEYTİNBURNU'NDA TOP MERMİSİ İMHASI; SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPATILDI (2)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
Zeytinburnu Kennedy Caddesi\'ndeki eski Tank Bakım Fabrikası mevkiindeki inşaat alanında iki top mermisi bulundu. Mermilerin imhası nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. İmha çalışmalarının 15 dakika süreceği belirtildi.
Görüntü Dökümü:
------------------------
(EK GÖRÜNTÜ)
////////////////////////////
-Kapatılan cadde
(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)
////////////////////////////////
-Sahil yolu
-Top mermilerinin bulunduğu alan
-Polis ekiplerinden detay
03.12.2017 - 16.29 - Haber Kodu : 171203104
dhafeed