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Zeytinburnu'nda ses bombası patladı İSTANBUL (A.A)

06 Şubat 2012 00:51

-Zeytinburnu'nda ses bombası patladı İSTANBUL (A.A) - 05.02.2012 - Zeytinburnu'nda cam atıkların atıldığı geri dönüşüm kutusuna bırakılan ses bombası patladı.  Semiha Şakir Caddesi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi karşısındaki cam atıkların bırakıldığı geri dönüşüm kutusunda patlama meydana geldi.  Patlamanın etkisiyle geri dönüşüm kutusunun bir bölümü parçalanarak çevreye saçılırken, bazı iş yerlerinin camları da kırıldı.  Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamanın meydana geldiği bölgeyi emniyet şeridi altına alarak, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapadı.  Bomba imha uzmanı ekiplerinin olay yerinde yaptıkları araştırma sonucunda patlamaya ses bombasının yol açtığı belirlendi.  Olay yerinden alınan parçalar, detaylı inceleme yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı'na götürüldü.

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