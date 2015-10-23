Zeytinburnu'nda servis kazası; 10 kişi yaralandı

E-5 Karayolu Merter mevkii Edirne istikametinde yolcu minibüsünün duran TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 10'dan fazla kişi yaralandı.

Kaza E-5 Karayolu Merter mevkii Edirne istikameti yan yolda saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 DH 7301 plakalı servis minibüsü 34 UA 1438 plakalı duran TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada servis minibüsünün içerisindeki 10'dan fazla yolcu yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri minibüste bulunan yaralıları çıkarmak için seferber oldu. Minibüste sıkışan 2 kişi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılarak çevre hastanelere sevk edildi.



Diğer yaralıların bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise yol kenarında bulunan kaldırımda ambulansın gelmesini bekledi. Ambulansların gelmesiyle diğer yaralılar da çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın bulunduğu yerde kaza sonucu trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normali döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.