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Zeytinburnu'nda rezidans yangını

Zeytinburnu'ndaki bir rezidans inşaatında çıkan yangın yoğun çalışmaların ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü

08 Eylül 2012 22:29

İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir rezidans inşaatında izolasyon malzemelerinin bulunduğu bölümde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.

Zeytinburnu'ndaki bir rezidans inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkezefendi Mahallesi Yılanlı Ayazma Yolu'ndaki rezidans inşaatında, izolasyon malzemelerinin bulunduğu bölümde yangın çıktı.

Bayrampaşa ve Zeytinburnu itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.

İstanbul'da temmuz ayında da Fulya'daki Polat Tower'da bir yangın meydana gelmişti. İzolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangın sonrası rezidansların güvenliği tartışma konusu olmuştu.

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