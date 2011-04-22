-ZEYTİNBURNU'NDA PATLAMA İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Zeytinburnu'nda kültür merkezi önüne bırakılan ses bombasının patlaması sonucu küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökalp Mahallesi 54/4 Sokaktaki Zeytinburnu Atatürk Kültür Merkezi'nin bulunduğu binanın önünde patlama oldu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, patlamanın ses bombasından kaynaklandığını tespit etti. Bazı binaların camlarının kırılmasına ve park halindeki araçlarda küçük çapta hasara yol açan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.