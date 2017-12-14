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Zeytinburnu'nda mobilya deposunda yangın (2)

İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK/İstanbul DHA Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde bulunan mobilya deposunda yangın çıktı

14 Aralık 2017 22:36

İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK/İstanbul DHA
Zeytinburnu\'nda bir iş merkezinde bulunan mobilya deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında, can kaybı yaşanmazken, depo kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, yangın saat 16.30 sıralarında, Maltepe Mahallesi TİM-2 İş Merkezi\'nin ikinci katındaki mobilya deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve deponun tamamını kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Bu arada, iş merkezinde çalışanların bir kısmı dumandan etkilendi. Görgü tanıkları, yangının biranda çıktığını ve alevlerin yükseldiğini söyledi. 

SALDALYELERİ İKİNCİ KATTAN AŞAĞI ATTILAR
Yangın anını, iş merkezinde çalışanlar cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, alevli şekilde yanan mobilya dükkanı ve çevrede yaşanan panik görülüyor. Dükkanın içindeki malzemelerin bir kısmını, çalışanlar yangından kurtararak ikinci kattan aşağı doğru atıyor. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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