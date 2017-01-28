T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zeytinburnu'nda IŞİD operasyonu; 17 kişi gözaltında

15 kişi sınır dışı edilecek

28 Ocak 2017 01:59

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü IŞİD'e yönelik Zeytinburnu'nda 24 Ocak Salı günü 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 15'i yabancı uyruklu toplam 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde dijital ve yazı örgütsel dokümanlar, tablet bilgisayarlar ve cep telefonları ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, şüphelilerin emniyette yapılan incelemesinde, Zeytinburnu'nda operasyon yapılan 7 adresin de Kerimullah T. tarafından kullanıldığı belirlendi. TEM ekipleri, adreslerin 3 tanesinin mescit olarak kullanıldığını, Kerimullah T. tarafından buralarda terör örgütü IŞİD'e eleman yetiştirdiği ve bazı kişileri terör örgütüne yönlendirdiği öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden Mübarek K.'nin Şanlıurfa Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'terör nitelikli kayıp şahıs' olarak arandığı belirlendi.

Operasyonlar kapsamında, yabancı uyruklu R.K., A.U., Ö.N., M.C., A.W.M., A.F., S.A., K.K., W.A., K.M., K.T., M.O., N.C., A.K. ve T.S. sınır dışı işlemleri için Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Kerimullah T. ve Mübarek K. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İki şüphelinin işlemleri burada devam ediyor.

ETİKETLER

ışidistanbulgözaltızeytinburnu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24